Тихоокеанское
информационное агентство
9 Июня 2021
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15:56, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские гиббоны учатся играть на ударных инструментах

Сахалинские гиббоны учатся играть на ударных инструментах

Плюшевые игрушки и музыкальные инструменты получили в подарок приматы Сахалинского зоопарка от семьи Якунчевых.

Анна Якунчева с дочерью Вероникой привезли мягкие игрушки, среди которых оказались ударные инструменты – ксилофон, маримба и даже пианино. Гиббоны сразу же проявили интерес к подаркам, успели опробовать их на вкус и звукоизвлечение. Подобная потеха скрашивает досуг приматов, а также разнообразит наблюдение посетителей за их поведением, сообщили ТИА "Острова" в учреждении.

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