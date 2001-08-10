Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать

В Южно-Сахалинске продолжается поэтапная работа по модернизации системы общественного транспорта. Возможность сделать качественный рывок в развитии общественного транспорта Южно-Сахалинска даст соглашение о сотрудничестве с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ, которое правительство Сахалинской области подписало в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации города, это соглашение определяет механизмы оказания методологической и финансовой поддержки со стороны ВЭБ.РФ. Муниципалитет уже включился в работу и приступил к исполнению плана мероприятий этого стратегического проекта. Обсуждение ведется в рамках образовательных модулей программ для городов на базе бизнес-школы Сколково.

Так, сейчас в работе первый и один из основных этапов, без которого невозможно реализовать все остальные мероприятия, - проведение научно-исследовательской работы по модернизации маршрутной сети городского округа. Разработано техническое задание, которое согласовано с ведущими экспертами страны в области городского пассажирского транспорта. Завершаются подготовительные работы и ожидается, что на следующей неделе будет объявлен конкурс по выбору подрядной организации на проведение этой работы. Завершить ее подрядчику будет необходимо в декабре этого года.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства, по итогу научно-исследовательской работы муниципалитет получит эффективную, функциональную и удобную для пассажиров маршрутную сеть. Будет четкое понимание пассажиропотока, миграция которого на данном этапе до конца не изучена. Это позволит исключить ситуации, когда в одном направлении друг за другом движутся переполненный и пустой автобусы. Будет рассчитано необходимое количество транспорта для каждого маршрута и составлено новое расписание. Кроме того, будет исключена дублированность маршрутов. Сейчас в отдельных случаях это приводит к нерациональной работе общественного транспорта. Общая задача - минимизировать время , которое пассажир будет ожидать свой автобус, и находиться в пути до нужной точки маршрута.

В соглашение также входит реализация таких проектов как «Комплексная модернизация системы общественного транспорта г Южно-Сахалинска», «Развитие экологически чистых видов общественного транспорта в Сахалинской области», «Создание единого оператора и интеллектуальной транспортной системы (ИТС) городского общественного транспорта г. Южно-Сахалинска», «Развитие безналичных способов расчёта за проезд в общественном транспорте».

В правительстве области добавляют, что стороны намерены совместно участвовать в модернизации действующей и строительстве новой инфраструктуры пассажирского автотранспорта, оптимизации маршрутной сети, создании единого оператора и интеллектуальной транспортной системы. Особое внимание участники соглашения уделяют обновлению пассажирского автобусного парка, использованию машин с экологически чистыми двигателями.