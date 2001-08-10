Тихоокеанское
информационное агентство
10 Июня 2021
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14:20, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Ко Дню независимости в Южно-Сахалинске перекроют ряд улиц и парковок

Ко Дню независимости в Южно-Сахалинске перекроют ряд улиц и парковок

В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий с 8.00 9 июня до 15.00 12 июня действует ограничение парковки личного транспорта перед историческим парком «Россия — моя история», кроме того, 12 июня с 7.00 до 15.00 будет ограничен въезд на  парковочную площадку за стадионом «Спартак». Об этом ТИА «Острова» сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Также 12 июня в рамках проведения торжеств будет скорректирована схема дорожного движения по ул. Горького: с 10.30 до 14.00 на участке от пл. Победы до ул. Священномученика Илариона Троицкого временно ограничат проезд автотранспорта. Проезд по ул. Священномученика Илариона Троицкого будет возможен. Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

Движение автобусов, курсирующих через площадь Победы, также будет скорректировано с учетом временных ограничений.

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