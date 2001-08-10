Общественники подключились к приемке отремонтированных участков дорог в районах Сахалинской области

Наряду с Южно-Сахалинском большой ямочный ремонт завершили в одиннадцати муниципальных образованиях. Для приемки качества отремонтированных участков на дороги вышли общественники. Народный контроль проходит по разработанным графикам.

– К процессу привлечены представители общественных организаций и партии «Единая Россия». Они вместе со специалистами профильных служб поочередно проверят все отремонтированные участки. Такая практика по поручению губернатора Валерия Лимаренко уже несколько недель успешно используется в Южно-Сахалинске. Теперь тиражируем её в районах, – рассказал ТИА «Острова» министр по эффективному управлению регионом Олег Попов.

Полностью выявленные, в том числе с участием волонтеров, дефекты устранены в Невельском, Долинском, Корсаковском, Холмском, Поронайском, Макаровском, Томаринском, Тымовском и всех курильских районах.

В Южно-Сахалинске сейчас завершают ремонт на участках, где дефекты были обнаружены после 1 июня. Кроме того, асфальтирование проводят большими картами. Выполнить эту работу планируют до 12 июня.

В остальных муниципалитетах ремонт продолжается. В Охинском районе в связи с климатическими условиями установлены сроки до 15 июля.

Всего в регионе выявлено около 8 тысяч дефектов общей площадью более 76 тысяч квадратных метров. Устранено 7130 выбоин. В Сахалин.онлайн поступила информация о 1375 выбоинах, более 80 процентов дефектов уже устранено.