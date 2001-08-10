Корсаковские пенсионеры похвалили местный магазин

Еженедельный выезд по торговым объектам провели 9 июня «серебряные» волонтеры «От сердца к сердцу» совместно с представителями департамента экономического развития администрации. В этот раз магазины «49-й» и «Верный» проверяли не только на наличие товаров с минимальной наценкой, соблюдение правил их маркировки, но также обращали внимание на качество товара, сообщили ТИА "Острова" в мэрии Корсаковского района.

- Сколько раз проверяем магазины, могу с уверенностью сказать, что в «49» цены на многие продукты ниже. Визуально и качество продукции хорошее. Мы видим отличные яблоки по 132 рубля, везде они уже стоят от 156 до 200 рублей за кило. Молоко сгущенное можно купить за 76 рублей, а так по 80 рублей стоит. Говядина по желтому ценнику - 422 рубля, в других магазинах видела по 480-490 рублей, - рассказала «серебряный» волонтер Вера Мицкевич.

Социально значимые товары первой необходимости, утвержденные постановлением администрации, есть в наличии и обозначены ценниками. Информация на нем содержит не только дату изготовления, но и две стоимости – закупочную и розничную, что позволяет покупателям самостоятельно высчитать торговую наценку, которая не должна превышать 10%.

- Я часто хожу в этот магазин, живем рядышком. Здесь можно купить все необходимые продукты, даже не посещая торговые базы. Товар хороший, не успевает залеживаться. В целом магазин на Приморском бульваре мне нравится, - поделилась жительница Корсакова Юлия Щукина.

Стоит отметить, что степень удовлетворенности качеством продукции, ценами и обслуживанием в магазине «49» в этот день смогли высказать все желающие. Опрос потребителей с целью улучшения качества предоставляемых услуг провели добровольцы в составе школьников, Центра молодежных инициатив и «серебряных» волонтеров. На вопросы корсаковцев ответили около 20 прохожих.