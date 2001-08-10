Мэру Южно-Сахалинска дали попробовать новые велосипеды

В областном центре провели официальную презентацию системы велопроката. Тестирование работы сети завершили на этой неделе. В ближайшие дни прокат велосипедов станет доступен для всех желающих. Как стало известно ТИА «Острова», презентацию возможностей нового сервиса провели сегодня.

- В ближайшее время сеть начнет функционировать в полную силу. Южно-Сахалинск развивается, должна совершенствоваться и городская инфраструктура. Мы думаем над тем, чтобы количество мест, где можно комфортно передвигаться по городу на велосипеде становилось больше - я имею в виду велодорожки. Все наши новые улицы, которые мы капитально ремонтируем, там обязательно осуществляется строительство велодорожек, - отметил мэр Сергей Надсадин. - Я сам попробовал новые велосипеды. Удобно и комфортно для передвижения и прогулок.

Как рассказала директор департамента по делам молодежи и спорту Южно-Сахалинска Елена Завязкина, в систему велопроката вошли 90 велосипедов с электрическим блоком управления и тремя защитами от угона, более 160 антивандальных зарядно-парковочных станций (ячеек для велосипедов) на 9 точках проката города, 9 межсетевых шлюзов с информационной панелью для обеспечения взаимодействия системы.

Места парковок расположены таким образом, чтобы была возможность для обеспечения сохранности оборудования задействовать камеры видеонаблюдения за общественными пространствами. Для предотвращения умышленной порчи имущества на велосипедах установлена система блокировки, которую можно включить оператору сети удаленно. Для этих же целей существует лимит беспрерывного катания - не более 12 часов, затем автоматика блокирует транспорт. Система фиксации велосипедов на станциях также подает сигнал, при попытках вырвать транспорт из стойки.

- Так здорово, что в отличии от обычного велосипеда эти имеют электродвигатель. Первое время непривычно, но очень удобно, можно без особых усилий проехать большие расстояния. Приложение простое и понятное, сложностей с его использованием не возникло, как только систему запустят - обязательно буду ей активно пользоваться, - отметила южносахалинка Юлия, одна из первых протестировавшая электровелосипед.

Система схожа с прокатом электросамокатов. Необходимо пройти электронную регистрацию, оплатить услугу и выбрать точку, в которой вы оставите велосипед после прогулки.

Станции расположены на перекрестках ул. Есенина - пр. Мира; ул. Пуркаева - пр. Мира; ул. Емельянова - пр. Мира; пр. Победы - пр. Мира; ул. Тихоокеанская - пр. Мира; Компроспект - ул. Комсомольская; на площади Ленина, а также возле городского бассейна и в парке.

- В финальной точке вы ставите велосипед в замок, вам нужно убедится, что он встал правильно, до самого конца. При этом начнет работать механизм блокировки. В конце появится сообщение, что прокат завершен, - уточнил представитель компании «Велогород» Дмитрий Решетников.

Как пояснили в департаменте по делам молодежи и спорту, стоимость велопроката составит — 150 руб. за первые 30 минут + 5 рублей за каждую последующую минуту (300 рублей в час). Для молодежи до 35 лет существует возможность получить скидку - «первые 30 минут в день бесплатно», далее каждая последующая минута 5 рублей. Для этого им необходимо обратиться в МАУ «Центр молодежных инициатив», поскольку скидка доступна только в заявительном характере.