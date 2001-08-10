Мэру Южно-Сахалинска дали попробовать новые велосипеды
В областном центре провели официальную презентацию системы велопроката. Тестирование работы сети завершили на этой неделе. В ближайшие дни прокат велосипедов станет доступен для всех желающих. Как стало известно ТИА «Острова», презентацию возможностей нового сервиса провели сегодня.
- В ближайшее время сеть начнет функционировать в полную силу. Южно-Сахалинск развивается, должна совершенствоваться и городская инфраструктура. Мы думаем над тем, чтобы количество мест, где можно комфортно передвигаться по городу на велосипеде становилось больше - я имею в виду велодорожки. Все наши новые улицы, которые мы капитально ремонтируем, там обязательно осуществляется строительство велодорожек, - отметил мэр Сергей Надсадин. - Я сам попробовал новые велосипеды. Удобно и комфортно для передвижения и прогулок.
Как рассказала директор департамента по делам молодежи и спорту Южно-Сахалинска Елена Завязкина, в систему велопроката вошли 90 велосипедов с электрическим блоком управления и тремя защитами от угона, более 160 антивандальных зарядно-парковочных станций (ячеек для велосипедов) на 9 точках проката города, 9 межсетевых шлюзов с информационной панелью для обеспечения взаимодействия системы.
Места парковок расположены таким образом, чтобы была возможность для обеспечения сохранности оборудования задействовать камеры видеонаблюдения за общественными пространствами. Для предотвращения умышленной порчи имущества на велосипедах установлена система блокировки, которую можно включить оператору сети удаленно. Для этих же целей существует лимит беспрерывного катания - не более 12 часов, затем автоматика блокирует транспорт. Система фиксации велосипедов на станциях также подает сигнал, при попытках вырвать транспорт из стойки.
- Так здорово, что в отличии от обычного велосипеда эти имеют электродвигатель. Первое время непривычно, но очень удобно, можно без особых усилий проехать большие расстояния. Приложение простое и понятное, сложностей с его использованием не возникло, как только систему запустят - обязательно буду ей активно пользоваться, - отметила южносахалинка Юлия, одна из первых протестировавшая электровелосипед.
Система схожа с прокатом электросамокатов. Необходимо пройти электронную регистрацию, оплатить услугу и выбрать точку, в которой вы оставите велосипед после прогулки.
Станции расположены на перекрестках ул. Есенина - пр. Мира; ул. Пуркаева - пр. Мира; ул. Емельянова - пр. Мира; пр. Победы - пр. Мира; ул. Тихоокеанская - пр. Мира; Компроспект - ул. Комсомольская; на площади Ленина, а также возле городского бассейна и в парке.
- В финальной точке вы ставите велосипед в замок, вам нужно убедится, что он встал правильно, до самого конца. При этом начнет работать механизм блокировки. В конце появится сообщение, что прокат завершен, - уточнил представитель компании «Велогород» Дмитрий Решетников.
Как пояснили в департаменте по делам молодежи и спорту, стоимость велопроката составит — 150 руб. за первые 30 минут + 5 рублей за каждую последующую минуту (300 рублей в час). Для молодежи до 35 лет существует возможность получить скидку - «первые 30 минут в день бесплатно», далее каждая последующая минута 5 рублей. Для этого им необходимо обратиться в МАУ «Центр молодежных инициатив», поскольку скидка доступна только в заявительном характере.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:19 Сегодня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
14:20 Сегодня Ко Дню независимости в Южно-Сахалинске перекроют ряд улиц и парковок
14:58 Сегодня Общественники подключились к приемке отремонтированных участков дорог в районах Сахалинской области
15:18 Сегодня Сахалинские коммерсанты лгали, получая деньги из бюджета
09:13 3 Июня Открылась выставка "Путешествие в миф коренных народов Сахалина"
13:49 3 Июня На Сахалине в детском саду "Лесная сказка" выявлена острая кишечная инфекция
16:05 3 Июня Стоянку у Чертова моста на Сахалине продлили для любителей фотосессий
12:01 4 Июня Сахалин и "Росатом" будут совместно развивать транспортную систему региона
09:29 21 Мая Три из десяти лучших пейзажей России сняты на островах Сахалинской области
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
17:05 23 Мая На Сахалине на "Горном воздухе" начались бесплатные занятия по общей физической подготовке
16:26 20 Мая Российские и зарубежные эксперты собрались на Дальневосточном форуме экологичного транспорта в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 18:53 Сегодня В Южно-Сахалинске появилась аллея в честь ФСБ
- 17:04 Сегодня В пятницу на южно-сахалинский проспект Мира выйдут регулировщики
- 15:35 Сегодня В Южно-Сахалинске взорвалась авиабомба
- 15:18 Вчера В селе Леонидово вытащили из дома мопед и кучу металла
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Где вы проведёте отпуск-2021?