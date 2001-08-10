Вокруг экс-журналиста ТИА «Острова» на Сахалине разгорелся крупный медиаскандал
В одном из самых популярных СМИ Сахалинской области разгорелся скандал. Учредители объявили об увольнении главного редактора – причём сделали это публично, назвав «неприемлемой» ситуацию, в которой она оказалась.
В течение более 10 лет издание «Сах.ком» (также известно как Sakhalin.Info) возглавляла Ксения Семёнова. До этого она долгое время работала в тихоокеанском информационном агентстве «Острова».
Во время работы в «Сах.коме» стиль главного редактора, по оценкам, отличался сильным субъективистским подходом с четко выраженным авторским мнением. Материалы агентства большую часть времени выражали от нейтральной до резкой критической позиции в отношении действующих властей. Впрочем, были и периоды отсутствия серьёзной критики.
Накануне руководство и редакция Sakh.com заявили, что их главный редактор фактически начала работу «с другим СМИ, финансируемым из источников, близких к областному правительству» (речь о «Комсомольской правде – Сахалин» - прим. ТИА «Острова»). Так как Sakh.com – издание, которое «никогда не заключало контрактов и не получало финансирования от государства», учредители сочли ситуацию неприемлемой и сказали о прекращении сотрудничества с Семёновой.
На следующий день Ксения Семёнова выступила с требованием об опровержении информации. В нём она заявила, что в публикации бывших коллег содержатся недостоверные и порочащие сведения. Она потребовала написать, что «всегда отличалась принципиальной, неподкупной позицией». Кроме того, экс-главный редактор создала телеграм-канал, где пообещала каждый день «рассказывать что-то интересное» о внутренней кухне СМИ.
Вторая сторона также не промолчала и в ответ разместила свидетельства сотрудников «Комсомольской правды» и видеокадры из редакции этого издания. На них видно, как главный редактор «Сах.кома» ходит по офису и общается с сотрудниками. По уверениям коллег, кому-то из них она уже успела сообщить о его увольнении из «Комсомольской правды» сразу после первой беседы. На общем же собрании Ксению Викторовну представили как «"генерального менеджера" и "независимого директора с неограниченными полномочиями"». «Совокупность имеющихся фактов и материалов (…) дают полные основания считать факт сотрудничества Ксении Семеновой с другим СМИ доказанным», - сделали вывод на её прежнем месте работы.
Происходящее неоднозначно восприняла аудитория «Сах.кома». Для одних именно с фамилией Семёновой долгое время ассоциировалась вся редакционная политика агентства, в том числе регулярные заявления о её независимости от властей любого уровня. Другие упрекали экс-главного редактора в том, что редакционная политика могла быть достаточно независимой от власти, но попала в полную зависимость от личности самого главного редактора, который нередко не соблюдал нейтральную стилистику в подаче информации. Порой это приводило к проигранным судебным делам.
Разбирательства вокруг двух СМИ и одного медиаменеджера, вероятно, теперь также перейдут в юридическую плоскость.
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