Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июня 2021
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13:17, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Водителям Южно-Сахалинска напомнили, что улицу Ленина частично закроют до осени

Южносахалинцам напоминают, что участок улицы Ленина  закрыт для движения на время строительства газопровода. Его ведет ПАО «Газпром» в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Сахалинской области.

 На время работ закрыт для проезда участок  ул. Ленина от кольцевой развязки  с ул. Фархутдинова до ТЦ «Сити Молл». Срок окончания работ заявлен на 1 сентября, сообщили ТИА «Острова» в мэрии.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и учитывать информацию при планировании маршрутов движения. Движение общественного транспорта также скорректировано.

Как ранее сообщала пресс-служба правительства Сахалинской области, строительство ведется для обеспечения газом южной части областного центра.
В настоящее время в южной части  Южно-Сахалинска действуют ограничения по подключению новых потребителей. После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, появится возможность для газификации южной части  Южно-Сахалинска: районов Федоровка, ж/р Лиственничный и др., будет обеспечена возможность перевода котельной ЖК «Rose-town» с мазута на природный газ.

 

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