В новую южно-сахалинскую "Хомуру" пригласили актёра Руденко
Предприниматели Южно-Сахалинска готовы участвовать в развитии гастрономического туризма. В областном центре продолжается реализация проектов, призванных поддержать малый и средний бизнес в условиях развития туристического кластера. Неотъемлемой частью процесса является создание условий для открытия новых предприятий. О возможных перспективах ресторанного бизнеса говорили на открытии нового заведения. Об этом ТИА "Острова" рассказали в мэрии.
На этой неделе официально запущен в работу ресторан аутентичной японской кухни «Хомура». Одним из первых гостей стал российский актер театра и кино Анатолий Руденко с его супругой и коллегой по цеху Еленой Дудиной.
- У Сахалина огромный потенциал и здорово, что в островной столице теперь есть ресторан такого уровня. Надеюсь, в скором времени и в Москве будет такое чудесное место. Планка у заведения действительно высокая, - отметил Анатолий.
- Независимо от места проживания любят красоту, эстетику и качественную еду. Чем больше повышается уровень, тем больше отклика у людей. И для города большая удача, что бизнес предлагает такой сервис, - поддержала супруга Елена.
О значении развития инфраструктуры гостеприимства говорил и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
- Наша цель чтобы город был уютным, привлекательным во всех отношениях. И мы поддерживаем любые начинания, направленные на развитие. Показательно, что в экономических условиях сопряженных с пандемией, в прошлом году количество субъектов малого и среднего бизнеса не сократилось. Сегодня мы делаем все от нас зависящее, чтобы поддержать активность предпринимателей, - отметил Сергей Надсадин.
Символично, что в переводе с японского название ресторана означает - пламя. Команда нового ресторана искренне желает разжечь своим трудом огонь интереса к национальной кухне островного соседа, в том числе через морские богатства сахалинской земли. Попробовать Японию на вкус гостям предлагает шеф-повар ресторана Маннами-сан, в профессии он более 35 лет. За его плечами большой международный опыт. Открытие собственного кондитерского производства на Дальнем Востоке, собственный ресторан японской кухни в Париже, обучение и работа у известного шоколатье Жан Поля Эвана.
За последние годы Южно-Сахалинск взял курс на развитие гастрономического туризма: это и расширение сети общепита, открытие новых ресторанов и кафе, создание культурных событий, среди которых полюбившиеся горожанам гастрофестивали - День пельменей и «Остров-Рыба» (вновь ждет горожан в начале сентября), а также тематические ярмарки, ближайшая - День барбекю - состоится 12 июня.
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