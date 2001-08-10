Коронавирус сражает все больше молодых сахалинцев

В инфекционном госпитале Долинской ЦРБ отмечают факт увеличения заболевших молодого возраста. Предыдущий период характеризовался наплывом в медицинское учреждение пожилых граждан. Но массовая вакцинация сахалинцев 65+ изменила структуру заболеваемости, сообщили ТИА «Острвоа» в правительстве Сахалинской области.

От двадцати до сорока лет – люди этой возрастной группы все чаще попадают в инфекционный госпиталь. В начальный период эпидемии, вплоть до последнего месяца, такие пациенты были редкостью среди госпитализированных.

– На сегодня нагрузка возрастает. Полторы-две недели назад было стабильно: в среднем 80-100 человек находились в госпитале, сейчас – 175 . Заболеваемость выросла, поступает много среднетяжелых и тяжелых пациентов. Многие думают, что они уже переболели коронавирусом в прошлом году, иммунитет сформирован и поэтому затягивают с вакцинацией. В итоге, оказываются сразу в госпитале, в том числе в реанимации, – рассказал заведующий отделением инфекционного госпиталя Долинской ЦРБ Степан Бондарь.

Естественный иммунитет, сформированный после болезни, в редких случаях держится более полугода. По данным врачей, большинство людей утрачивают антитела уже через два-три месяца, а значит, риск заражения вновь увеличивается.

– Вакцина защищает на 90-98 процентов. В связи с особенностями организма возможны случаи заражения, но они единичны и протекают в легкой форме, – прокомментировала руководитель инфекционного госпиталя Оксана Солонина.

Похожая ситуация произошла с одним из пациентов. Южносахалинец Евгений пришел на вакцинацию, решив укрепить иммунитет перед отпуском. Но спустя несколько дней после первой прививки почувствовал у себя признаки заболевания. Выяснилось, что молодой человек контактировал с больным незадолго до вакцинации. Прививка помогла избежать тяжелой формы заболевания.

– Все нужно делать вовремя. Я дотянул до того, что успел заболеть. Сейчас уже готовлюсь к выписке. Впереди реабилитация, лучше этого было избежать. Обязательно нужно делать прививку, – считает пациент.

Возможность пройти вакцинацию и предотвратить заражение есть у каждого человека. Иммунизация проводится во всех поликлиниках, а также в мобильных пунктах. Режим работы мобильных комплексов в Южно-Сахалинске: