Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июня 2021
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Фейерверка и концерта сегодня в Южно-Сахалинске не будет
20:07, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Фейерверка и концерта сегодня в Южно-Сахалинске не будет

Фейерверка и концерта сегодня в Южно-Сахалинске не будет

В связи с неблагоприятными погодными условиями  отменены  вечерний концерт и фейерверк в городском парке Южно-Сахалинска.

Запланированный на 20.30 концерт, а также  фейерверк отменены. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации областного центра.

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