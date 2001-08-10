20:07, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Фейерверка и концерта сегодня в Южно-Сахалинске не будет
В связи с неблагоприятными погодными условиями отменены вечерний концерт и фейерверк в городском парке Южно-Сахалинска.
Запланированный на 20.30 концерт, а также фейерверк отменены. Об этом ТИА «Острова» рассказали в администрации областного центра.
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Новости общества Сахалина и Курил
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