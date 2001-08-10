На Сахалине улучшат качество работы поваров и горничных

На Сахалине пройдет первый SERVICE FORUM для сотрудников сферы гостеприимства. Он состоится с 22 по 24 июня в Южно-Сахалинске, сообщили ТИА «Острова» в островном агентстве по развитию человеческого капитала.

Главная цель – повысить качество работы сотрудников сферы гостеприимства. В рамках Форума сахалинцы смогут пройти бесплатное обучение по стандартам WorldSkills в компетенциях: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Хлебопечение», «Ресторанный сервис», «Администрирование отелей». Местом проведения станет Сахалинский техникум сервиса.

Участниками форума станут граждане, которые ищут работу и работодатели, которые ищут сотрудников.

- «Компетенции, которые будут представлены на Форуме очень востребованы в наше время. Мы надеемся, что каждый сможет реализоваться в своем направлении. Наша задача: помочь работодателям повысить навыки работы своих сотрудников. На площадке будут работать представители Центра занятости населения Сахалинской области, которые помогут подобрать гражданам подходящую работу. У работодателей будет уникальная возможность разработать свой индивидуальный проект», - отмечают организаторы.

Форум пройдет в два этапа: теоретический и практический. Его проведут международные сертифицированные эксперты WorldSkills Russia.