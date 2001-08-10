Очищать загрязненный нефтью сахалинский берег попросили местных жителей

В Александровск-Сахалинском районе от нефтепродуктов очистили 700 метров береговой полосы. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области, в оценке ситуации и операции по очистке загрязненного объекта участвуют представители сахалинского управления Росприроднадзора, регионального министерства экологии и центра «ЭКОСПАС» (АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» (АО «ЦАСЭО»). Сегодня во второй половине дня к работе на побережье также присоединятся волонтеры.

Всего задействуют 15 добровольцев из числа местных жителей. Их обеспечат всеми необходимыми средствами защиты, а также инструментами для сбора нефтепродуктов. Координировать действия активистов будут сотрудники центра «ЭКОСПАС» (АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» (АО «ЦАСЭО»), которые начали уборку побережья накануне.

Загрязненные нефтепродуктами водоросли вручную укладываются в герметичные полиэтиленовые мешки, которые в дальнейшем вывезут на юг острова для обезвреживания. Ранее в разных районах выброса нефтепродуктов – у сел Дуэ и Половинка, скал Три брата и бывшей нефтебазы – были отобраны пробы воды и грунта.

– По предварительным данным, от водорослей осталось очистить еще более 2,5 километра береговой полосы. При этом обследование побережья продолжается, – отметил региональный министр экологии Александр Матненко.

Напомним, о выбросе на побережье Татарского пролива водорослей, покрытых предположительно мазутом стало известно 13 июня. Первичная проверка показала, что загрязнен берег.

Береговых и наземных объектов, которые могли бы быть источником загрязнения, рейдовым осмотром не выявлено. Возможные причины случившегося установят правоохранительные и надзорные органы.

Районная администрация оперативно проинформировала о случившемся соответствующие федеральные и областные органы государственной власти. Было принято решение привлечь к ликвидации разлива нефтепродуктов специализированную организацию.