Очищать загрязненный нефтью сахалинский берег попросили местных жителей
В Александровск-Сахалинском районе от нефтепродуктов очистили 700 метров береговой полосы. Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве Сахалинской области, в оценке ситуации и операции по очистке загрязненного объекта участвуют представители сахалинского управления Росприроднадзора, регионального министерства экологии и центра «ЭКОСПАС» (АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» (АО «ЦАСЭО»). Сегодня во второй половине дня к работе на побережье также присоединятся волонтеры.
Всего задействуют 15 добровольцев из числа местных жителей. Их обеспечат всеми необходимыми средствами защиты, а также инструментами для сбора нефтепродуктов. Координировать действия активистов будут сотрудники центра «ЭКОСПАС» (АО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» (АО «ЦАСЭО»), которые начали уборку побережья накануне.
Загрязненные нефтепродуктами водоросли вручную укладываются в герметичные полиэтиленовые мешки, которые в дальнейшем вывезут на юг острова для обезвреживания. Ранее в разных районах выброса нефтепродуктов – у сел Дуэ и Половинка, скал Три брата и бывшей нефтебазы – были отобраны пробы воды и грунта.
– По предварительным данным, от водорослей осталось очистить еще более 2,5 километра береговой полосы. При этом обследование побережья продолжается, – отметил региональный министр экологии Александр Матненко.
Напомним, о выбросе на побережье Татарского пролива водорослей, покрытых предположительно мазутом стало известно 13 июня. Первичная проверка показала, что загрязнен берег.
Береговых и наземных объектов, которые могли бы быть источником загрязнения, рейдовым осмотром не выявлено. Возможные причины случившегося установят правоохранительные и надзорные органы.
Районная администрация оперативно проинформировала о случившемся соответствующие федеральные и областные органы государственной власти. Было принято решение привлечь к ликвидации разлива нефтепродуктов специализированную организацию.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:21 9 Июня Для сахалинских районов закупили санитарные "УАЗики"
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
09:29 21 Мая Три из десяти лучших пейзажей России сняты на островах Сахалинской области
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
17:05 23 Мая На Сахалине на "Горном воздухе" начались бесплатные занятия по общей физической подготовке
16:26 20 Мая Российские и зарубежные эксперты собрались на Дальневосточном форуме экологичного транспорта в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 14:49 Сегодня Таксист в Южно-Сахалинске обокрал клиента с помощью утерянного телефона
- 14:46 Сегодня Коммерсант из Долинска обманул бюджет, создав фиктивные рабочие места для молодежи
- 14:25 Сегодня На дорогах Южно-Сахалинска хотят убирать не только трещины, но и трещинки
- 18:04 Вчера Доля эконом-магазинов в сахалинском товарообороте достигла 25%
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?