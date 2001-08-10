Вакцину от коронавируса привезли прямо в мэрию Южно-Сахалинска

Трудовые коллективы Южно-Сахалинска проходят вакцинацию против коронавирусной инфекции. Сегодня прививочная кампания была организована в администрации города. Прививку препаратом «Спутник V» получило 48 человек, около половины из которых прошли второй этап вакцинации.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, заявку на выездную вакцинацию могут подать все предприятия и учреждения областного центра. Для этого необходимо обратиться в департамент социальной политики по телефону 312-710. На сегодняшний день возможностью сделать прививку, не прерывая надолго рабочие дела, воспользовались более 20 коллективов города. С наступлением сезона отпусков количество желающих привиться организованно увеличивается. На местах медицинские работники проводят необходимое обследование, консультируют и дают пациентам рекомендации.

– Администрация оказывает содействие в проведении прививочной кампании. Специалисты договариваются с поликлиниками города о выезде фельдшерских бригад на места, многие вакцинируются самостоятельно, – рассказала директор департамента социальной политики Эльвира Юркова.

Удобный формат проведения прививки, а также важность вакцинации как наиболее эффективной меры профилактики отметила вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова.

– Осенью я переболела коронавирусом. Достаточно тяжело. Повторения точно не хочу. Призываю всех позаботиться о своем здоровье, здоровье своих родных и близких. Болеть - это страшно. Поэтому вакцинация - мой выбор, – отметила вице-мэр.

Сегодня выездная вакцинация организована также в МКП «Городской водоканал».

Записаться на прививку от коронавирусной инфекции все желающие могут через портал госуслуг, обратившись непосредственно в регистратуру поликлиники или позвонив на горячую линию 1-300 (доб.10). Также для удобства граждан в Южно-Сахалинске продолжают работу мобильные пункты вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Передвижные прививочные кабинеты расположены в торговых центрах «Столица» (11.00 до 18.00) «МегаБерезка» (по будням с 12.00 до 16.00, по субботам с 11.00 до 15.00), на пл. Победы (с 11.00 до 18.00).