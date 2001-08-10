Вакцину от коронавируса привезли прямо в мэрию Южно-Сахалинска
Трудовые коллективы Южно-Сахалинска проходят вакцинацию против коронавирусной инфекции. Сегодня прививочная кампания была организована в администрации города. Прививку препаратом «Спутник V» получило 48 человек, около половины из которых прошли второй этап вакцинации.
Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, заявку на выездную вакцинацию могут подать все предприятия и учреждения областного центра. Для этого необходимо обратиться в департамент социальной политики по телефону 312-710. На сегодняшний день возможностью сделать прививку, не прерывая надолго рабочие дела, воспользовались более 20 коллективов города. С наступлением сезона отпусков количество желающих привиться организованно увеличивается. На местах медицинские работники проводят необходимое обследование, консультируют и дают пациентам рекомендации.
– Администрация оказывает содействие в проведении прививочной кампании. Специалисты договариваются с поликлиниками города о выезде фельдшерских бригад на места, многие вакцинируются самостоятельно, – рассказала директор департамента социальной политики Эльвира Юркова.
Удобный формат проведения прививки, а также важность вакцинации как наиболее эффективной меры профилактики отметила вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова.
– Осенью я переболела коронавирусом. Достаточно тяжело. Повторения точно не хочу. Призываю всех позаботиться о своем здоровье, здоровье своих родных и близких. Болеть - это страшно. Поэтому вакцинация - мой выбор, – отметила вице-мэр.
Сегодня выездная вакцинация организована также в МКП «Городской водоканал».
Записаться на прививку от коронавирусной инфекции все желающие могут через портал госуслуг, обратившись непосредственно в регистратуру поликлиники или позвонив на горячую линию 1-300 (доб.10). Также для удобства граждан в Южно-Сахалинске продолжают работу мобильные пункты вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Передвижные прививочные кабинеты расположены в торговых центрах «Столица» (11.00 до 18.00) «МегаБерезка» (по будням с 12.00 до 16.00, по субботам с 11.00 до 15.00), на пл. Победы (с 11.00 до 18.00).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
15:21 9 Июня Для сахалинских районов закупили санитарные "УАЗики"
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
09:29 21 Мая Три из десяти лучших пейзажей России сняты на островах Сахалинской области
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
17:05 23 Мая На Сахалине на "Горном воздухе" начались бесплатные занятия по общей физической подготовке
16:26 20 Мая Российские и зарубежные эксперты собрались на Дальневосточном форуме экологичного транспорта в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 14:49 Сегодня Таксист в Южно-Сахалинске обокрал клиента с помощью утерянного телефона
- 14:46 Сегодня Коммерсант из Долинска обманул бюджет, создав фиктивные рабочие места для молодежи
- 14:25 Сегодня На дорогах Южно-Сахалинска хотят убирать не только трещины, но и трещинки
- 18:04 Вчера Доля эконом-магазинов в сахалинском товарообороте достигла 25%
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?