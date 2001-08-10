Из-за ремонта на Ленина в Южно-Сахалинске перекроют ещё одну улицу

С утра 17 июня ориентировочно до 19.00 22 июня будет закрыта для проезда ул. Дальняя в Южно-Сахалинске. В рамках капитального ремонта ул. Ленина подрядчик будет производить работы по замене грунта. Движение на участке будет осуществляться с южной стороны улицы.

Автомобилистов призывают учитывать эту информацию при движении по городу и обращать внимание на временные дорожные знаки.