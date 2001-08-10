Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июня 2021
Сегодня 20:30
71,83|87,21|66,91
В июле с Сахалина планируют возобновить несколько рейсов в другие регионы
17:45, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Из-за ремонта на Ленина в Южно-Сахалинске перекроют ещё одну улицу

Из-за ремонта на Ленина в Южно-Сахалинске перекроют ещё одну улицу

С утра 17 июня ориентировочно до 19.00 22 июня будет закрыта для проезда ул. Дальняя в Южно-Сахалинске. В рамках капитального ремонта ул. Ленина подрядчик будет производить работы по замене грунта. Движение на участке будет осуществляться с южной стороны улицы.

Автомобилистов призывают учитывать эту информацию при движении по городу и обращать внимание на временные дорожные знаки.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы соблюдаете масочный режим?