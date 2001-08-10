Сахалинский губернатор рассказал, как много в регионе льготников
240 тысяч сахалинцев и курильчан пользуются мерами социальной поддержки. Об этом заявил губернатор региона Валерий Лимаренко.
– Обвал бюджета поставил под угрозу реализацию социальных программ. Благодарю депутатов, что вы поддержали позицию правительства и выбрали интересы людей. Мы сохранили все социальные программы. Различными мерами поддержки пользуются 240 тысяч сахалинцев и курильчан – это половина населения области, – сказал Валерий Лимаренко.
Особое внимание уделяется повышению благосостояния пенсионеров и семей с детьми. Региональный материнский капитал при рождении второго ребенка вырос до 250 тысяч рублей. Материнский капитал при появлении на свет первенца теперь получают все женщины, независимо от возраста, уточнили ТИА "Острова" в островном правительстве.
Для малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет увеличили сумму ежемесячной выплаты. Такую помощь получают около 8 тысяч семей в островном регионе.
Благодаря мерам социальной поддержки около 2,5 тысяч семей с детьми смогли улучшить жилищные условия. На эти цели из областного бюджета выделено более 1,7 миллиарда рублей.
– В Сахалинской области для семей с детьми установлено более 50 мер социальной поддержки, – отметила председатель общественного совета при региональном министерстве социальной защиты Александра Михайлова. – Есть выплаты беременным женщинам и детям до 3 лет, мамам первенцев и многодетным мамам, студенческим и малоимущим семьям. Региональным материнским капиталом можно распоряжаться уже с момента рождения малыша.
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