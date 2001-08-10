На «ОстроVа» зовут бесплатно поработать
Сахалинцев приглашают стать волонтерами Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа». В ряды добровольцев приглашают жителей Сахалина и Курил в возрасте от 18 лет. Заявки принимаются до 1 июля.
Как сообщили ТИА "Острова" в правительстве региона, волонтерам предстоит работать по 9 функциональным направлениям, в числе которых встреча гостей, сопровождение групп, проведение экскурсий, помощь в аккредитации, размещении, сопровождения форумчан.
– Наши добровольцы прошли уже не одно масштабное мероприятие и доказали, что могут работать на высоком уровне. Например, островные волонтеры принимали участие в первых зимних международных спортивных играх «Дети Азии», общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», общероссийском голосовании за благоустройство общественных пространств, открытии всероссийской акции «Вахта памяти», – поделилась координатор волонтерской программы форума «ОстроVа» Кристина Давыдова.
Перед форумом ребята пройдут тренинги, где не только изучат функциональные обязанности, но и «прокачают» личностные качества.
Одним из первых заявку подал житель Корсакова Ярослав Лебедев. Молодой человек более 10 лет активно участвует в жизни области.
– Мне нравится быть частью крупных мероприятий. В прошлом году уже был волонтером на форуме «ОстроVа», познакомился с ребятами из разных регионов. А также мне очень понравилось работать с нашими серебряными волонтерами, которые старше 55 лет. Они поделились ценнейшим опытом, который накопили за всю жизнь, – рассказал Ярослав Лебедев.
Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» пройдет с 13 по 19 августа в Южно-Сахалинске, Корсакове и Смирных. Его участники будут работать по трем направлениям: ОстроVа Развития, ОстроVа Экологии, ОстроVа Креативных индустрий.
Участники форума пройдут мастер-классы, поработают с экспертами из разных регионов России, увидят историческую реконструкцию боев за освобождение Сахалина и посетят экскурсии. У молодежи будет возможность получить до 1,5 миллионов рублей на реализацию своей идеи в рамках всероссийского конкурса молодежных проектов.
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