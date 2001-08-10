На дорогах Южно-Сахалинска хотят убирать не только трещины, но и трещинки

В Южно-Сахалинске завершен основной объем первоочередных работ по устранению дорожных дефектов. На сегодня ведутся плановые мероприятия по устранению не аварийных и мелких недочетов. К этой работе также привлекаются городские общественники. Сегодня очередная инспекция проходила на улицах Леонова, Невельской и Автомобильной.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации города, с момента начала инспекций в городском округе было выявлено более 5 тысяч проблемных моментов. Восстановительные работы выполнены в объеме более 55 тысяч кв. метров дорожного покрытия, о которых инициативные горожане сообщали через портал «Сахалин.Онлайн».

В рамках текущего содержания на улице Леонова ликвидировано 50 кв. метров поврежденного дорожного покрытия, на Невельской порядка 60 кв. метров, на Автомобильной — 90. После проверки у общественников остались вопросы к состоянию бордюрного камня и наличию небольших трещин на осматриваемых объектах. Специалисты администрации приняли недочеты в работу для устранения в ближайшее время.

— Мы видим, что трещина, например, находится в нормативных пределах, но по хорошему, конечно, ее все равно необходимо ремонтировать. Сегодня она 5 сантиметров, завтра уже 10. Это центр города и такое бросается в глаза всем. Другой вопрос, что при нынешних бюджетах это сделать довольно сложно, и сейчас, в том числе, обсуждали где искать деньги, чтобы этим заниматься, — отметил координатор общественного контроля организации «Сахалинстрой» Кирилл Кобяков.

Наряду с текущим содержанием в городском округе продолжается ремонт внутриквартальных проездов, а также мероприятия по нанесению дорожных люков на интерактивную карту для последующего приведения их в порядок.