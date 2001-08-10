Правильно вывозить мусор в Южно-Сахалинске начнут после 1 июля

В Южно-Сахалинске определен подрядчик для вывоза отсортированных отходов. Заключен контракт на транспортирование раздельно собранных фракций твердых коммунальных отходов на территории города.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении по обращению с отходами региона, подрядчик был определен по итогам электронного аукциона. С 1 июля 2021 года в течение всего года вывозить отходы из специально установленных для раздельного сбора контейнеров будет компания ООО «Спецавто».

По словам генерального директора управления Максима Федотова, на аукцион поступило 4 заявки, которые соответствовали требованиям документации о закупке. По итогам проведенных торгов произошло снижение начальной цены контракта на 8,5%.

- Департамент городского хозяйства Южно-Сахалинска уже приступил к расстановке сетчатых контейнеров для раздельного сбора отходов. До 1 июля все емкости установят на контейнерных площадках многоквартирных домов. После чего перевозчик приступит к выполнению своих обязательств. Емкости предназначены для складирования пластиковых бутылок, тары от бытовой химии, стекла, алюминиевых и металлических банок, - подчеркнул М.Федотов.

В соответствие с контрактом ООО «Спецавто» раздельно собранные фракции ТКО транспортирует на мусоросортировочную станцию, расположенную в Корсакове. Там собранный раздельно мусор разделят на фракции. В дальнейшем их спрессуют в брикеты и сформируют в торговые партии, которые будут направлены на вторичную переработку.

Напомним, что 31 мая Управление по обращению с отходами, ООО «АМ-Групп» и ООО ПТК «Алмаз» подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым регоператор будет направлять на переработку картон и пластик компаниям-партнерам.