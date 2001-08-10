Тихоокеанское
информационное агентство
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Опасной набережной в Охотском заинтересовался СК
15:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Часть Южно-Сахалинска осталась без воды из-за аварии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Для устранения аварийной утечки на сети водоснабжения отключена подача холодной воды в ряде домов 14 микрорайона в Южно-Сахалинске. Под отключение попали жилые дома расположенные вдоль улицы Комсомольской от Емельянова до Пуркаева (№231-259, 241а, 259а, 259б). Ориентировочное время возобновления водоснабжения 18.00-19.00, сообщили ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.

Телефон диспетчерской городского водоканала: 72-32-40.

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