Южно-сахалинским старикам предлагают поставить прививки от ковида на дому
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжается реализация проекта «Забота 65+». Специалисты департамента социальной политики распространяют социальные паспорта, в которых пожилые горожане отмечают вид поддержки или помощи, которые им необходимы.
Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии областного центра, на текущий момент программой охвачены более 11 тысяч южносахалинцев в возрасте старше 65 лет. В социальном паспорте отражаются общие сведения о гражданине и его потребности (медицинские, социально-бытовые, правовые, досуговые и пр.). Заполнить социальный паспорт можно и на дому. Поквартирный обход пожилых людей осуществляют сотрудники администрации города и волонтеры. Сегодня специалисты департамента социальной политики обошли несколько адресов. В том числе посетили Веру Николаевну Иневатова. Во время заполнения социального паспорта Вера Николаевна отметила, что сейчас очень много внимания уделяется пожилым людям.
- Пока мне ничего особенного не нужно, но мне оставили номер телефона для связи, если мне что-нибудь понадобится, я всегда смогу обратиться. Социальной картой я пользуюсь уже давно. Когда сказали, что ее необходимо заменить на «Единую карту сахалинца», выбрала банк и буквально за 10 дней мне все оформили. Я перевела на карту свою пенсию и теперь расплачиваюсь в магазинах, аптеках и получаю скидки. Это очень удобно. Мой муж тоже картой пользуется, - рассказала Вера Иневатова.
Проект «Забота 65+» продолжается уже почти год. Помощь получили более 3700 пожилых горожан. Это и различные консультации, в том числе по мерам социальной поддержки, посещение на дому врачами узкой специализации, услуги волонтеров, вызов парикмахера на дом, решение коммунальных проблем, закрепление за пожилым человеком социального работника и т.д.
Во время визитов горожанам предлагают также вакцинироваться от коронавирусной инфекции, при желании это можно сделать на дому.
Подробности об участии в проекте «Забота 65+» можно уточнить в департаменте социальной политики по телефону 300-711.
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