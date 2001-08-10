Надсадин не смог отказать Потанину в строительстве новой тропинки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Луговом благоустраивают прогулочною тропу вдоль реки Красносельской. С инициативой обустроить ее выступил Михаил Потанин во время встречи жителей Лугового с мэром Южно-Сахалинска. Сергей Надсадин идею поддержал и сразу поручил подготовить и реализовать проект.
Сегодня работы в самом разгаре. Будущая тропа уже получила четкие очертания. Проверить ход работ совместно со специалистами администрации города сегодня пришла супруга Михаила Потанина Татьяна. Сам Михаил Владимирович сейчас в командировке.
- Мы с мужем регулярно ходим вдоль берега. Здесь есть небольшая тропинка и многие жители тоже гуляют, занимаются скандинавской ходьбой. И вот весной муж на встрече обратился к мэру с предложением благоустроить эту тропу. И нам сказали, что тропа будет. Не ожидали конечно, но очень рады, что к нашему предложению прислушались и работы уже ведутся, - говорит Татьяна Михайловна.
Как рассказали в департаменте культуры и туризма администрации города, на этом месте появится не только экологическая тропа, но и небольшая площадка, которая будет являться своеобразной входной зоной к тропе, а также зоной для прогулок и отдыха. На участке обустроят пешеходные дорожки, установят малые архитектурные формы. На самой тропе из щебеночного покрытия установят скамейки, столбы освещения, качели. Также будут обустроены два деревянных спуска к реке. Общая протяженность тропы и пешеходных дорожек составит порядка двух километров.
В департаменте отмечают, что благодаря инициативе жителей в планировочном районе появится досуговая зона для семейного отдыха, пешеходного и велотуризма. Завершить работы и открыть экологическую тропу планируют до конца июля, сообщили ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска.
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