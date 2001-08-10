В Южно-Сахалинске на два дня почти закроют оживлённый перекрёсток
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске на два дня частично ограничат движение через перекресток Сахалинская-Ленина. Подрядной организации в рамках капитального ремонта ул. Ленина необходимо произвести замену инженерных сетей, которые расположены под перекрестком.
Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, для оперативности работы по замене сетей и восстановлению асфальтового покрытия на перекрестке будут производить также и в ночное время.
Так движение будет частично ограничено в выходные с 23.00 18 июня до 6.00 21 июня.
Схема проезда через перекресток следующая:
- полностью закрыт проезд через перекресток при движении по ул. Сахалинской с востока на запад (тупик);
- движение будет осуществляться только с юга по ул. Ленина на запад по ул. Сахалинской и в обратном направлении.
Напоминаем, что остается закрыт для проезда участок ул. Ленина от ул. Сахалинской до ул. Бумажной.
Автовладельцам необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрута, а также обращать внимание на временные знаки.
На время работ будет скорректировано движение автобусных маршрутов №1, 4, 5, 7, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 28, 34, 62, 63, 67, 71, 106, 119, 189, 252.
Объезд перекрытого участка маршруты №10, 62 и 71 будут осуществлять через ул. Крюкова в северном направлении и через ул. Милицейскую в южном направлении. Маршруты № 7 и 20 будут объезжать через ул. Чехова и Коммунистический проспект. Остальные маршруты пойдут по ул. Амурской и Коммунистическому проспекту.
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