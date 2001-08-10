Опубликован полный текст новых ограничительных мер по коронавирусу в Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Главный государственный врач Сахалинской области сегодня, 18 июня, выпустил постановление с новыми ограничительными мерами по борьбе с коронавирусом COVID-19. ТИА «Острова» полностью приводит его текст.

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ





ПОСТАНОВЛЕНИЕ





«18» июня 2021 г. № 204 г. Южно-Сахалинск

Исх. № 65-00-01/04-4179-2021

О дополнительных мерах по

профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Сахалинской области

Я, главный государственный санитарный врач по Сахалинской области, Фунтусова Ольга Алексеевна, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекции на территории Сахалинской области, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Сахалинской области расценивается как неблагополучная.

Осложнение эпидемической ситуации по COVID-19 отмечается с 1 июня т.г., когда ежедневный прирост за сутки составил 14%, а в последующие дни до 40%. Территориально новая коронавирусная инфекция регистрируется среди населения всех муниципальных образований Сахалинской области с преобладанием числа случаев в г. Южно-Сахалинске (69,6%).

90% заболевших взрослые; 67,1% – это работающие контингенты (медицинские работники, работники образовательных учреждений, работники промышленных предприятий и прочий работающий контингент) с высоким уровнем заболеваемости среди работников образовательных учреждений (84,2 на 100 тысяч), на втором месте – прочие работающие (60,9), на третьем - работники промышленных предприятий (39,3) и коммунального хозяйства. Наиболее пораженная группа населения - лица в возрасте 30-49 лет, показатель заболеваемости среди которых составил 99,9 на 100 тыс. контингента. На втором месте лица в возрасте 50-64 года, на третьем месте 65 лет и старше. Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (магазины и торговые центры, спортивные мероприятия, развлекательные площадки, кафе и рестораны) и пользующиеся общественным транспортом при несоблюдении мер личной и общественной безопасности (маски, социальная дистанция, использование кожных антисептиков).

Отмечаю низкие темпы иммунизации (в среднем 695 человек при необходимом количестве 1770 человек в день) против новой коронавирусной инфекции (охват взрослого населения составил 18,96%, выполнение плана 35,0%).

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.99г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 10 Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-2020 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 №125 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 №32115),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ограничить наполняемость концертных залов, театров, кинотеатров не более 50% от вместимости. Ограничить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях при одновременном нахождении граждан из расчета 1 посетитель на 4 кв. м. В организациях, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказания услуг населению, запретить:

1) работу персонала с посетителями без средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

2) обслуживание, в том числе расчеты за услуги и товары, без использования посетителями средств индивидуальной защиты (маски).

С целью контроля за выполнением правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Сахалинской области, соблюдением ограничительных мер, установленных Указом Губернатора Сахалинской области от 18.03.2020 № 16 «О введении в Сахалинской области режима повышенной готовности для органов управления, сил и средств Сахалинской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Сахалинской области», утверждать ежемесячно до 20 числа предшествующего месяца, для органов исполнительной власти области в соответствии с Указом Губернатора Сахалинской области от 08.04.2020 № 24, план проведения проверок с указанием количества проверок, субъектов (объектов) проверок с доведением информации о проведённых мероприятиях и принятых мерах до Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области на -mail: info@sakhnadzor.ru – еженедельно по понедельникам. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам «риска») граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

5.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- здравоохранения, образования, социального обслуживания;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- торговли; общественного питания;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, библиотек, выставочных залов, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий, в том числе игровых мероприятий, мастер-классов;

- гостиничных услуг;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

- массовых физкультурных и спортивных мероприятий.

5.2. сотрудникам правоохранительных органов;

5.3. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственно гражданской службы, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на административных территориях Сахалинской области и подведомственных им организаций.

5.4. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с пп. 2.10, 2.11 Методических рекомендаций «Порядок проведения вакцинации вакциной ГАМ-КОВИД-ВАК против COVID-19 взрослого населения» и п.6.3 стандартной операционной процедуры «Порядок проведения вакцинации против COVID-19 вакциной ЭпиВакКорона взрослому населению» и Инструкции Министерства здравоохранения Российской Федерации по медицинскому применению лекарственного препарата КовиВак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная).

Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Сахалинской области, в сферах, установленных пунктом 5 настоящего Постановления:

6.1. обеспечить перевод на дистанционный режим работы не привитых работников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания (сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, диабет);

6.2. в срок до 20.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 20.08.2021 вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей

государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников; обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

Правительству Сахалинской области:

7.1. Принять документ, определяющий механизм и порядок реализации настоящего Постановления.

7.2. Обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями требований настоящего Постановления и еженедельно по понедельникам представлять в управление Роспотребнадзора по Сахалинской области информацию об исполнении настоящего Постановления;

Министерству здравоохранения Сахалинской области:

8.1. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения пункта 5 настоящего Постановления.

8.2. Организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

Начальникам, заместителям начальников территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Сахалинской области:

9.1. обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции по эпидпоказаниям.

9.2. Обеспечить проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения и мерах личной и общественной профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), преимуществах вакцинопрофилактики.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»:

10.1. Активизировать информационную пропаганду среди населения о мерах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе с использованием средств массовой информации, информационно-коммуникационной сети «Интернет» и др.

10.2. Включить в программу гигиенического обучения сотрудников предприятий общественного питания, торговли, образовательных организаций и т.д., вопросы профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе о необходимости проведения профилактических прививок.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.А. Фунтусова