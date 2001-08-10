Южносахалинские школьники сделали карту разрушенных детских площадок города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Учащиеся лицея №1 презентовали интерактивную карту детских площадок Южно-Сахалинска. Во время летних каникул ребята посещают детский технопарк «Кванториум», под руководством наставника работают над проектом по обследованию игровых пространств города.
Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, инициатором проекта, призванного проанализировать состояние площадок, в том числе отметить их недочеты, является старший педагог дополнительного образования детского технопарка Екатерина Цыбикова. Напомним, в конце мая мэр областного центра Сергея Надсадин поручил профильным структурам провести комплексную инвентаризацию всех площадок городского округа.
– Ребятам было предложено оказать содействие в этой работе – провести свое обследование игровых зон, параллельно освоив и закрепив знания и навыки, которые лицеисты получают в «Геоквантуме». Это нашло у них большой отклик. Дети выполнили большую практическую работу – изучили состояние 38 площадок, сделали фотографии и наблюдения, обозначили проблемные моменты. Все эти данные были включены в интерактивную карту, – рассказала Екатерина Цыбикова. – О результатах мы сообщили в социальные сети мэра и достаточно быстро получили ответ. Очень рады, что муниципалитет отметил нашу инициативу.
Все объекты, внесенные на интерактивную карту, обозначены тремя цветам. Красным выделены те площадки, где, по мнению юных исследователей, к работам необходимо приступить незамедлительно. Оранжевый — это незначительные дефекты. Зеленым цветом дети обозначили игровые зоны, к которым нет замечаний. Часть рабочего процесса по обследованию территорий лицеисты продемонстрировали прямо во время презентации. На площадке возле дома №50 по ул. Пограничной, ребята отметили ряд недочетов. Помимо надписей на некоторых объектов, один из элементов оказался недостаточно устойчивым. Еще на одной конструкции поврежден трос.
От имени главы города за проделанную работу и неравнодушие группу ребят и их наставника поблагодарил вице-мэр Виталий Данилов. Он подчеркнул, что муниципалитет рад поддерживать инициативную молодежь, которая участвует в общественной жизни и стремится приносить пользу городу и ее жителям.
– Ребята подготовили большой аналитический материал. На расширенном совещании вся собранная информация была передана специалистам профильных структур. Безусловно, это большая помощь, – отметил Виталий Данилов.
Работа по инвентаризации детских, спортивных, универсальных игровых площадок практически завершена. Для каждой определен балансодержатель. Серьезные недочеты, в том числе, о которых сообщили юные горожане, будут устранены до конца июня.
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