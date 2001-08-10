Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июня 2021
Сегодня 05:26
72,22|85,99|66,91
Хабиб споёт для южно-сахалинских школьников, несмотря на коронавирус
15:57, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске в выходные перекроют ещё один перекрёсток

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 21.00 19 июня до 8.00 утра 20 июня будет ограничено движение на перекрестке улиц Украинская — Ленина. В рамках капитального ремонта подрядчик будет производить работы по укладке асфальта. Движение на участке будет регулироваться на месте, сообщили ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска.

Автовладельцам необходимо учитывать эту информацию при планировании маршрута.

Как ранее сообщало агентство, подобные ограничения в выходные введут ещё на одном перекрестке – Ленина-Сахалинская.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы соблюдаете масочный режим?