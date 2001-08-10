Пожилых южносахалинцев убеждают не пить таблетки, а проходить обследования
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители и гости областного центра старше 65+ могут пройти углубленное обследование на базе КДЦ. В течение трех-четырех часов можно пройти комплексное обследование или по направлению конкретного заболевания. Пациенты могут сдать все необходимые анализы, сделать компьютерную томографию, денситометрию, ЭКГ, лучевую диагностику, а также пройти другие современные диагностические исследования.
— Часто люди старшего возраста, уходя на пенсию, думают, что уже ничего не нужно делать, достаточно просто пить таблетки. Однако на самом деле с возрастом увеличивается и риск заболеваний. В течение дня углубленное обследование у нас проходит порядка 100 человек. Процедура очень востребована, — сообщила заместитель главного врача консультативно-диагностического центра Нина Мухина
Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, в этой работе врачам помогают «серебряные» волонтеры, которые информируют граждан о данной медицинской услуге, формируют списки пациентов, а также при необходимости доставляют домой направление с указанием даты, времени и места, подробной информацией о процедурах, сопровождают пожилых граждан до медучреждения.
Оценить качество предоставляемых услуг и уровень оснащения медицинского учреждения смог председатель «серебряных» волонтеров при КДЦ Владимир Алексеенко, у которого во время обследования обнаружили проблемы со здоровьем на ранней стадии и вовремя направили мужчину в онкологию, где он успешно был прооперирован:
— Прооперировали, все нормально, чувствую себя хорошо. Сегодня пришел на повторное обследование, сделал биопсию желудка. Огромное спасибо нашим врачам! И должен отметить, что внимание главы региона к вопросам медицины дает свой результат. Я чувствую на себе, насколько изменилось качество работы системы здравоохранения.
Получить направление на прохождение высокотехнологичного медосмотра можно в поликлинике по месту жительства у участкового терапевта. Углубленное обследование организма для лиц 65+ на сегодняшний день прошли более 10 тысяч человек.
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