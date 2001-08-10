В Южно-Сахалинске одну выделенную полосу для автобусов закрывают, не успев открыть
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи со сложной дорожной ситуацией, наблюдающейся в настоящее время в южной части города, специалисты администрации совместно с Центром развития городской среды и ГИБДД проработали ряд решений по оптимизации движения транспорта по пр. Мира и ул. 1-й Октябрьской в Южно-Сахалинске.
Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, все решения согласованы с ГИБДД.
Так, на пр. Мира в районе ТРК «Сити Молл» в северном направлении автотранспорту будет разрешено двигаться по полосе, предусмотренной для движения автобусов. Уже демонтирован соответствующий дорожный знак и удалена разметка.
Кроме того, уже изменен режим работы светофора на перекрестке ул. Фархутдинова и 1-я Октябрьская. Для объекта подобран оптимальный цикл работы.
Эти меры должны улучшить дорожную ситуацию в этой части города.
Такая схема организации дорожного движения будет действовать до открытия участка ул. Ленина, на котором ведется строительство газопровода. Напомним, ранее пресс-служба правительства области обозначала срок окончания работ— начало сентября.
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