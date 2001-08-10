В Южно-Сахалинске разобрались с плохим асфальтом на Свещенномученика Илариона Троицкого
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске восстанавливают асфальтобетонное покрытие на внутриквартальных проездах. Муниципалитет продолжает работу по текущему содержанию внутриквартальных проездов и проездов к многоквартирным домам. На сегодня в активной фазе продвигается восстановление асфальтобетонного покрытия. Частично отремонтированы проезды в 9 и 14 микрорайоне, ведутся работы в 11 микрорайоне.
Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии, на сегодня ремонтные бригады завода им. Федотова выполнили работы на тротуаре и проездах по адресам пр. Мира, 367а, 311; ул. Ленина, 329 и 331, по ул. Священномученика Илариона Троицкого. В данный момент осуществляется фрезеровка, с завтрашнего дня планируется приступить к асфальтированию. В среднем на одном участке работает 5 дорожных мастеров.
Напомним, масштабная работа ведется в городском округе с апреля в рамках исполнения задачи поставленной перед муниципалитетом губернатором Сахалинской области. Для ликвидации дефектов в первую очередь рассматриваются обращения горожан, поступающие в администрации города, в том числе через социальные сети. Кроме того, большой поток работы отрабатывается через портал «Сахалин. Онлайн».
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