17:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Поронайске началось озеленение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Поронайск прибыла первая партия цветов, которые украсят улицы родного города. Погода в этот солнечный день сопутствует настроению работников коммунальной компании и восемь тысяч кустов высадят уже сегодня на центральной площади и городских скверах. Ярких, цветущих территорий теперь станет больше.
Традиционно, высадкой занимаются сотрудники МУП «ПКК-1», которые в течение двух недель будут заботливо заниматься их высадкой.
Жители города смогут любоваться саженцами различных сортов: бархатцев, бегоний, космеи, агератума, пеларгонии, гвоздики, петунии, колеуса и цинерарии.
В течение двух недель цветущий вид приобретут сквер "Тайхо Коки", сквер "Первооткрывателей", клумбы и вазоны на центральных улицах. Всего в этом сезоне планируется высадить 23000 цветов.
Специалисты МУП «ПКК-1» призывают жителей и гостей города бережно относиться к высаженным цветам, чтобы успеть насладиться их красотой этим летом.
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