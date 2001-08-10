В Поронайске началось озеленение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайск прибыла первая партия цветов, которые украсят улицы родного города. Погода в этот солнечный день сопутствует настроению работников коммунальной компании и восемь тысяч кустов высадят уже сегодня на центральной площади и городских скверах. Ярких, цветущих территорий теперь станет больше.

Традиционно, высадкой занимаются сотрудники МУП «ПКК-1», которые в течение двух недель будут заботливо заниматься их высадкой.

Жители города смогут любоваться саженцами различных сортов: бархатцев, бегоний, космеи, агератума, пеларгонии, гвоздики, петунии, колеуса и цинерарии.

В течение двух недель цветущий вид приобретут сквер "Тайхо Коки", сквер "Первооткрывателей", клумбы и вазоны на центральных улицах. Всего в этом сезоне планируется высадить 23000 цветов.

Специалисты МУП «ПКК-1» призывают жителей и гостей города бережно относиться к высаженным цветам, чтобы успеть насладиться их красотой этим летом.