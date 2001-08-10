Беременных и кормящих матерей на Сахалине не планируют заставлять прививаться
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Сахалинской области могут обратиться на горячую линию по вопросам обязательной вакцинации людей из групп риска. Звонки принимаются по номеру 1-300, добавочная кнопка «5». Такая информация прозвучала сегодня на брифинге в управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
Главный санитарный врач островного региона Ольга Фунтусова опубликовала постановление о дополнительных мерах профилактики коронавируса. Причиной стало ухудшение эпидемиологической ситуации на островах. Подавляющее большинство заболевших – 98-99 процентов – непривитые люди. По данным Роспотребнадзора, наибольшая часть островитян, не прошедших вакцинацию, – работники сферы услуг, образования, коммунального сектора. По роду деятельности они контактируют с большим количеством людей, рискуя заболеть и заразить окружающих.
Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, стоит задача – привить не менее 60 процентов взрослых жителей Сахалинской области. Оставшиеся 40 процентов – люди, у которых есть медотвод по состоянию здоровья – беременность, кормление грудью, возраст до 18 лет, заболевание в острой стадии либо индивидуальные особенности.
– Мы должны оградить от инфекции не только себя, своих близких, но и тех людей, кому нельзя делать прививки. Вакцинация людей из групп риска по эпидемиологическим показаниям – это мера по предотвращению угрозы, которая касается не одного человека, а большой группы, общности людей. Эти меры предусмотрены федеральными законами о «Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», – рассказала сегодня на брифинге руководитель управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Ольга Фунтусова.
– Люди не могут быть уволены за отказ вакцинации. Работодатель может предусмотреть другие формы работы для такого сотрудника – дистанционный формат или отпуск. Но меры ответственности могут наступить для самого предприятия, где не создан коллективный иммунитет. Оно может быть закрыто как место, не отвечающее условиям безопасности, – прокомментировал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.
По данным мониторинга, во время вакцинации не выявлено ни одного случая осложнения после прививки. Большая часть пациентов переносит иммунизацию легко, у 10 процентов наблюдаются незначительные проявления – покраснение в местах укола, легкое недомогание. У такого же количества привитых повышается температура и проявляются другие выраженные симптомы, которые проходят через одни-двое суток.
– Прививка не дает гарантии, что человек не заболеет, хотя большую часть людей убережет от заболевания. Главное, что дает вакцинация – спасение от тяжелых осложнений и от смерти. На небольшой процент пациентов не действуют никакие прививки. Коллективный иммунитет спасает и таких людей. Мы живем во время научных открытий, в том числе и в области вакцинации. При этом часть людей делает свои выводы на основе астрологических прогнозов. Если мы не хотим вернуться в Средневековье с его продолжительностью жизни, то и следовать надо современным достижениям, – считает главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Сахалинской области Оксана Солонина.
Сделать прививку в островном регионе можно в любой поликлинике или в мобильном комплексе. График работы передвижных точек опубликован на сайтах и в социальных сетях медицинских учреждений.
В Южно-Сахалинске продолжают работу передвижные комплексы на площади Победы – ежедневно с 11.00 до 18.00, в ТЦ «Мегаберезка» – с 12.00 до 16.00 по будним дням и с 11.00 до 15.00 по субботам, в ТДЦ «Столица» – с 11.00 до 18.00 с понедельника по пятницу. С 21 июня открывается еще одна точка – в Доме Торговли: с понедельника по пятницу с 11.00 до 18.00, по выходным – с 9.00 до 15.00.
Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг, через личное обращение в поликлинику и по телефону 1-300.
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