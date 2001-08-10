В Южно-Сахалинске из-за коронавируса закрыли группу в детском саду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с выявлением случая коронавирусной инфекции у воспитанника по предписанию Роспотребнадзора на карантин закрыта одна из групп детского сада №46 «Жемчужина» в Южно-Сахалинске.
Сегодня будет проведена дезинфекция всех помещений детского сада, сообщили ТИА "Острова" в администрации города.
Напоминаем, что в связи с зафиксированным ростом случаев заражения коронавирусной инфекцией горожане должны тщательно следить за своим здоровьем: носить маски, чаще мыть руки, соблюдать социальную дистанцию. Вместе с тем, самым эффективным и действенным способом обезопасить себя от опасной инфекции является вакцинация.
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