Жители Южно-Сахалинска попросили слушать их, прежде чем менять что-то на «Горном воздухе»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Все изменения на «Горном воздухе» должны учитывать мнение южносахалинцев и экологов. К такому выводу пришли участники городской открытой конференции. Южносахалинцам представили результаты масштабного социологического исследования, посвященного развитию «Горного воздуха». В ходе мероприятия уже известный сахалинцам урбанист Святослав Мурунов представил презентацию и кратко озвучил выводы, полученные в результате обсуждений на проектных семинарах и анкетирования населения.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, в мае состоялся большой двухдневный проектный семинар о концепции развития «Горного воздуха», в ходе которого представители власти, экологи и общественники прорабатывали концепцию технического задания по развитию спортивно-туристического комплекса.

- Основная наша цель - обработать запросы горожан и других проектных групп: предпринимателей, экспертов и структур администрации, чтобы соединить все это в техническое задание, которое представляет собой фиксацию основных выводов, наблюдений, гипотез и идей. Сегодняшняя встреча - это предварительное подведение итогов, перед тем как техническое задание попадет в руки проектировщиков для разработки мастер-плана развития «Горного воздуха», - рассказал о цели конференции Святослав Мурунов.

До выступления ключевого докладчика слово предоставили руководителям тематических групп, которые работали на проектном семинаре. Они также озвучили итоги обсуждений по различным направлениям, среди них природные риски и уязвимости, планировка территории, управление, событийная повестка.

Экологи еще раз подчеркнули необходимость увязки генплана города и схемы развития «Горного воздуха» для создания комплексной схемы защиты областного центра от природных ЧС. Вопросы безопасности стали приоритетными: тропы для экологического туризма не должны пересекаться с велосипедными трассами, необходимо повсеместное применение знаков безопасности, информационных табло, навигационных указателей.

Идея организация экопарка и создания «островов» природы с усиленными функциями просвещения, сохранения и восстановления стала первой в списке предложений, полученных в ходе мониторинга общественного мнения. Как считают эксперты, формат различных по тематике и площади экопарков поможет восстановлению баланса «природа-развитие».

Как отметил Мурунов, социальное проектирование по «Горному воздуху» стало уникальным в его многолетней практике работы. Сами результаты исследования насчитывают ни одну сотню страниц и множество приложений. Вскоре их представят в открытом доступе.

- В связи с тем, что на работу были отведены достаточно сжатые сроки, произошла хорошая мобилизация жителей Южно-Сахалинска: эксперты, чиновники, городские активисты активно включились в обсуждение - такой вовлеченности в процесс не ожидал никто, - подчеркнул Мурунов. - Опросник про «Горный воздух» содержал целые сочинения. Люди писали проектные предложения, описывали свой опыт, делились идеями. Мы получили отличную обратную связь.

В ходе подготовки технического задания по развитию «Горного воздуха» в Южно-Сахалинске очень ярко проявилась общероссийская тенденция: в итоговом документе содержится информация не только для архитекторов и градпланировщиков, но и для менеджеров проекта. Основные причины существующих ошибок экспертное сообщество видит в отсутствии должной коммуникации, а потенциал развития «Горного воздуха» - в усовершенствовании модели выработки решений и активного взаимодействия.

Одним из решений может стать совместное с жителями проектирование культурных сезонов. Задача, чтобы СТК стал центром притяжения не только для спортсменов, но и местом отдыха для всей семьи, в том числе и в летний период. Для этого планируют развивать инфраструктуру для маунтинбайка, экологического, событийного и медицинского туризма, а также создавать образовательные и культурные события в летний сезон.

В качестве идей было также озвучено создание музея истории «Горного воздуха - как общественно-культурного центра, коммуникационной площадки, экспозиции природного мира, достижений спорта и место для генерации новых идей. Исследователи также отметили необходимость создания молодежного креативного продюсерского центра продюсерского центра, возникшая еще при работе над проектом парка «Дальний». Такое объединение молодежи могло бы стать способом синхронизации планов событий различных участников СТК, выступить в качестве организатора проектных встреч и занималось регулярным сбором обратной связи от населения.

Участники городской конференции еще раз обозначили ключевой момент - при развитии ТОР важно исключить конфликт интересов и научиться искать компромиссные решения. Именно поэтому техническое задание подробно описывает перечень существующих спорных ситуаций. «Горный воздух» - это проект в котором пересекаются интересы разных групп - региона, крупного бизнеса, малых предпринимателей, жителей всего города и прилегающих районов, ближайшего СНТ, посетителей курорта, туристов, экологов, инвесторов.

Ключевая идея - перевести конфликты в переговоры для поиска компромиссных решений. Образно жители просят ввести обязательное для всех без исключения правило - хочешь что-то делать на «Горном воздухе», обсуди с населением и экспертами, и только потом делай. Эту идею участники открытой городской конференции приняли аплодисментами.

- Фактически администрация Южно-Сахалинска во всем этом процессе выполняет роль модератора, ей необходимо найти решения, которые удовлетворяли бы все стороны, что сделать крайне сложно в таком большом проекте как «Горный воздух». Очевидно, что быстрых и простых решений не будет, но то, что муниципалитет активно включился в процесс, помогал нам с проведением исследований и проектных семинаров - это большой плюс. Тем более, нам есть куда двигаться дальше: зона ответственности администрации - развитие подъездных путей, прилегающих территорий, что также требует взвешенного подхода и продуманных действий, - подытожил Святослав Мурунов.