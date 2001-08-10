Тихоокеанское
информационное агентство
19 Июня 2021
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18:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине в день нападения Германии на СССР споют песню про аиста

На Сахалине в день нападения Германии на СССР споют песню про аиста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

22 июня 2021 года с 10.00 до 11.00 на площадке перед танком, расположенным у ММК «Победа» в Южно-Сахалинске, запланировано проведение федеральной акции #АистНаКрыше.

В рамках данного мероприятия представители активной молодежи, общественных организаций и трудовых коллективов, а также профессиональные, творческие коллективы исполнят песню «Аист на крыше».

Количество участников мероприятия – более 100 человек, сообщили ТИА «Острова» в региональном правительстве.

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