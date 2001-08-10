Медицинских работников г. Поронайска поздравили с профессиональным днем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, прошло в концертном зале «Мир». Праздник стал знаком уважения и признательности врачам, медсестрам, лаборантам, санитарам и всему медицинскому сообществу.

С профессиональным праздником присутствующих поздравили Мэр Александр Радомский и Председатель Собрания Александр Урюпин, выразившие искреннюю признательность за благородный труд, доброту, заботу и внимание. Особые слова признательности и благодарности адресовались ветеранам медицинской службы, отдавшим лучшие годы профессии. Зачитали приветственный адрес депутата Натальи Захарчук, находящейся в рабочей командировке и по уважительным причинам пропустившим мероприятие. В праздничный день по традиции отметили сотрудников. Почетные грамоты министерства здравоохранения РФ вручили Людмиле Пономаревой (заведующая ФАП с. Малиновка), Наталье Сазоновой (терапевт), Людмиле Берстневой (медсестра ФАП с.Гастелло). Благодарственными письмами областного министерства здравоохранения поощрили Ольгу Котикову (кардиолог), Наталью Тумали (участковая медсестра) и Елену Парусову (младшая медицинская сестра). Почетной грамотой Администрации наградили Ольгу Хузееву (старшая медицинская сестра стоматологического кабинета). Благодарственными письмами отметили Дмитрия Добрикова (заведующий травматологическим отделением), Кулайым Абдыбачаеву (участковый терапевт), Полину Слядневу (детская участковая медсестра), Ирину Ефимову (старшая медицинская сестра) и Екатерину Богачеву (участковая медсестра). Грамоты Собрания вручили Виталию Синеву (заведующий отделением скорой и неотложной помощи), Василию Агаджанову (травматолог-ортопед), Оксану Болдыреву (акушер-гинеколог).

Ведомственными благодарениями были отмечены более тридцати человек.

Подарком медработникам стали сольные выступления вокалистов и яркие номера творческих коллективов, подготовленными артистами г. Поронайска.