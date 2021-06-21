Мэрия Южно-Сахалинска почти закончила ремонтировать своё здание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре завершаются работы по устройству новой фасадной системы на здании администрации Южно-Сахалинска.

Как рассказал заместитель начальника управления капитального строительства Александр Коваленко, подрядчик практически завершил строительно-монтажные работы, в том числе смонтирована фасадная система, установлены новые окна, витражи. До конца июня предстоит закончить работы по отделке цоколя и парапета кровли. Также рабочие активно вывозят с площадки строительный мусор. Работы ведутся в графике и завершатся до 30 июня.

Как сообщили ТИА «Острова» в учреждении, согласно проекту на здании также установлено современное архитектурное освещение.