СахГУ по-новому начал приёмную кампанию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском государственном университете стартовала приемная кампания. Для будущих абитуриентов в этом году Министерство науки и высшего образования РФ выделило 547 бюджетных мест по программам бакалавриата и 106 мест по программам магистратуры, что на 66 мест больше, чем в прошлом году. Помимо бюджетных мест по программам высшего образования, в университете предусмотрены бюджетные места и по программам среднего профессионального образования.

Как рассказали ТИА «Острова» в учреждении, традиционно самыми востребованными направлениями в островном университете остаются технические специальности, лингвистика, педагогический блок и направления подготовки естественно-научного цикла. Будущие и нынешние студенты также могут стать участниками образовательного проекта «Два диплома».

– В нынешнем году абитуриентов ждет новый профиль магистратуры «Образование и межкультурные коммуникации со странами АТР» в рамках направления подготовки «Педагогическое образование». На профиле предусмотрены бюджетные места, – рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии СахГУ Александр Багдасарян.

Приемную кампанию 2021 года отличает ряд нововведений: изменены сроки приема документов и проведения вступительных испытаний. Для тех, кто поступает по результатам ЕГЭ (очная, очно-заочная, заочная формы обучения), срок окончания приема документов – 29 июля. Для тех, кто поступает по внутренним вступительным испытаниям (очная, очно-заочная, заочная формы) обучения, срок окончания приема документов – 24 июля, а сами экзамены будут проходить в период с 13 по 29 июля.

По направлению «Педагогическое образование», профиль «Физическая культура» (очная форма обучения) срок окончания приема документов – 24 июля, а испытания профессиональной направленности пройдут в срок с 26 по 29 июля. Для абитуриентов заочной формы обучения срок окончания приема документов – 17 июля, а испытания профессиональной направленности пройдут в срок с 19 по 22 июля.

Подать документы абитуриенты могут лично в приемной комиссии, через электронную почту или через «Почту России». Среди нововведений этого года – подача документов через портал «Госуслуги», в разделе «Жизненные ситуации». Воспользоваться этим сервисом на данный момент могут только те, кто планирует поступать на очную бюджетную форму бакалавриата.

– Также в этом году для зачисления вуз не нужно предоставлять оригинал документа об образовании, а только заявление о согласии на зачисление, включая целевое поступление. Заявление на поступление можно подавать вне зависимости от сроков сдачи и наличия результатов ЕГЭ, – отмечает Александр Багдасарян.