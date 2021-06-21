40 работников мэрии Южно-Сахалинска начали неделю с прививки от ковида
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Трудовые коллективы Южно-Сахалинска активно вакцинируются от коронавирусной инфекции. В рамках графика еженедельно медицинские бригады городских поликлиник организуют прививочную кампанию в администрации Южно-Сахалинска. Сегодня в мэрии привилось более 40 сотрудников администрации, подведомственных учреждений и их родственники.
Как сообщили ТИА «Острова» в администрации, содействие в проведении прививочной кампании оказывает департамент социальной политики города. По заявкам организаций формируется удобный график вакцинации сотрудников в поликлиниках. Также все больше южносахалинцев выбирает выездную вакцинацию на предприятиях. На местах медицинские работники проводят предварительное обследование, отвечают на вопросы пациентов, дают необходимые рекомендации, в том числе по ведению дневника наблюдений за самочувствием после прививки, который заполняется на госусгулах. Это помогает контролировать состояние здоровья вакцинированных. Также, перед первой прививкой заполняется анкета, в которой отражается наличие хронических заболеваний, аллергических реакций и пр.
Ряд сотрудников мэрии сегодня получили прививку вторым компонентом препарата «Спутник V» Как отмечает директор правового департамента Антон Кулешов, выездной формат очень удобен — не нужно записываться в медицинское учреждение и прерывать рабочий график.
– Вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции. Вся семья уже сделала прививку, многие знакомые также прошли эту важную процедуру, перенесли ее без последствий, – отметил Антон Кулешов.
Директор МБУ «Зеленый город» Сергей Троян тоже прошел второй этап вакцинации. В возглавляемом им учреждении многие привились от Covid-19.
– Лучше потратить пять минут и получить защиту, чем заразиться и лежать в больнице, восстанавливаться после тяжелых последствий, – поделился мнением Сергей Троян. – Все больше коллег записывается на вакцинацию. Кроме того, принято решение о проведении выездной вакцинации для тех, кому неудобно отлучаться с работы.
Также продолжают работу мобильные пункты вакцинации — пройти процедуру там можно без предварительной записи. Они развернуты в торговых центрах «Столица» (11.00 до 18.00), «МегаБерезка» (по будням с 12.00 до 16.00, по субботам с 11.00 до 15.00), увеличено время работы пункта на пл. Победы (с 9.00 до 22.00). Кроме того, дополнительный медицинский пункт вакцинации открыт с сегодняшнего дня в Доме торговли. Сделать прививку здесь можно с понедельника по пятницу с 11.00 до 18.00, по выходным – с 9.00 до 15.00. С собой необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС.
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