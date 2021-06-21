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17:58, 21.06.21 | Новости общества Сахалина и Курил

В Холмске продолжают восстанавливать лестницу с улицы Советской до школы №8

В Холмске продолжают восстанавливать лестницу с улицы Советской до школы №8

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 апреля 2021 года заключен муниципальный контракт с компанией ООО «Омега-1», которая до 1 сентября должна завершить строительство. Сегодня подрядчик готовится приступить к бетонированию первой части лестницы. Работы ведутся согласно графику.

Напомним, проектом предусмотрена организация системы поверхностного водоотвода, что позволит предотвратить водную эрозию почв и  дальнейшее заболачивание данного участка. Подрядчик также должен подготовить площадки и тротуары под покрытие тротуарной плиткой красного и желтого цвета, обустроить газон, подключить светильники. В планах - установить на общественной территории парковые скамьи «Ретро» на чугунных опорах, шестигранные железобетонные вазоны, литые урны, сообщили ТИА "Острова" в местном учреждении "Холмск медиа".

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