В Холмске продолжают восстанавливать лестницу с улицы Советской до школы №8

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 апреля 2021 года заключен муниципальный контракт с компанией ООО «Омега-1», которая до 1 сентября должна завершить строительство. Сегодня подрядчик готовится приступить к бетонированию первой части лестницы. Работы ведутся согласно графику.

Напомним, проектом предусмотрена организация системы поверхностного водоотвода, что позволит предотвратить водную эрозию почв и дальнейшее заболачивание данного участка. Подрядчик также должен подготовить площадки и тротуары под покрытие тротуарной плиткой красного и желтого цвета, обустроить газон, подключить светильники. В планах - установить на общественной территории парковые скамьи «Ретро» на чугунных опорах, шестигранные железобетонные вазоны, литые урны, сообщили ТИА "Острова" в местном учреждении "Холмск медиа".