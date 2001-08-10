Медики поехали по предприятиям Южно-Сахалинска объяснять, почему нужно привиться
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре стартовала серия встреч трудовых коллективов со специалистами по вопросам сохранения общественного здоровья в условиях коронавирусной инфекции.
Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, одними из первых просветительскую группу встретили работники торгового центра «Мегаберезка» в Южно-Сахалинске. Перед сотрудниками выступили представители Роспотребнадзора, которые детально разъяснили возникающие в период коронавирусной инфекции вопросы по организации рабочих мест, обслуживания посетителей и ряд других моментов. Специалисты рассказали об основных требованиях действующего постановления государственного санитарного врача по Сахалинской области. Как отмечают в ведомстве, осложнение эпидемической ситуации по COVID-19 отмечается с начала этого месяца, когда ежедневный прирост за сутки составил 14%, а в последующие дни до 40%. Территориально коронавирусная инфекция регистрируется среди населения всех муниципальных образований области, но Южно-Сахалинск лидирует по числу зарегистрированных случаев (69,6%).
К собравшимся обратилась главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Сахалинской области Оксана Солонина. Актуальные правила по сохранению общественного здоровья озвучили также представители ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики».
Все специалисты акцентировали внимание на том, что сегодня задача сотрудников крупных предприятий - неукоснительно соблюдать меры личной безопасности и профилактики ковида. Один из важных этапов для сохранения здоровья - вакцинация. Медики ответили на вопросы, развеяли часто встречающиеся мифы о заболевании и прививке.
Отдельным блоком встречи стали общие вопросы профилактики неинфекционных заболеваний.
Напомним, что на территории «Мегаберезки» (по будням с 12.00 до 16.00, по субботам с 11.00 до 15.00) работает мобильный пункт, куда можно прийти без предварительной записи и после осмотра медиком поставить прививку от опасной инфекции. Продолжает работу пункт вакцинации - в торговом центре «Столица» (11.00 до 18.00). Увеличено время работы выездного кабинета на пл. Победы - с 9.00 до 22.00. Кроме того, дополнительный пункт открыт в Доме торговли, сделать прививку здесь можно с понедельника по пятницу с 11.00 до 18.00, по выходным – с 9.00 до 15.00. С собой необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС. Записаться на прививку также можно самостоятельно, через портал госуслуг, обратившись непосредственно в регистратуру поликлиники или позвонив на горячую линию 1-300 (доб.10).
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