Сахалинцев зовут в зоопарк поздравить старую обезьяну

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 июня исполняется двадцать лет одному из старейших животных сахалинского зооботанического парка – северному свинохвостому макаке семейства мартышковых – Джерри.

Как рассказали ТИА «Острова» в учреждении, совсем маленьким в 2001 году его привезли на Сахалин. Сначала он жил на корабле у рыбаков, а затем в детском центре «Дельфин». Из-за привередливого характера содержать примата в центре не смогли и вскоре передали в зоопарк, где Джерри живет уже 20 лет.

За эти годы благодаря правильному уходу и содержанию он стал гораздо спокойнее, полюбил работников «Экзотариума». У самца появились свои привычки. Ему, например, нравится целоваться, любит сладкие фрукты. Он с удовольствием подставляет почесать горлышко и «защищает» женщин, ухаживающих за вольерами.

В общем доме с Джерри живёт другой старожил зоопарка – медвежий макак Соня, она старше Джерри на семь лет. Кроме макак на эту дату приходится десятый день рождения у носухи обыкновенной.

К этим праздникам 26 июня в 14.00 в зоопарке пройдёт праздничная программа для детей «Мир млекопитающих зверей ждёт подарки от друзей». Животным можно приносить подарки (пластмассовые игрушки, мячики, детские погремушки, барабаны, кубики, игрушечные музыкальные инструменты и прочее).