Общественники Южно-Сахалинска похвалили свежую дорогу на кладбище

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня утром члены дорожного совета Южно-Сахалинска инспектировали участок улицы Памятной в границах от Холмской до кладбищенского комплекса «Ласточка», на котором в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается капитальный ремонт.

На участке общей протяженностью 3,6 км ежедневно трудится порядка 80 человек. На данный момент продолжаются работы по строительству двух мостов, также в активной фазе обустройство бордюров и прокладка сетей ливневой канализации. На подтопляемых ранее территориях применена особая технология стабилизации грунта. Задействован тканевый геотекстиль, который представляет собой ткань, обладающую высокой прочностью на растяжение, вследствие чего она может выдерживать большие растягивающие нагрузки при незначительном относительном удлинении.

— Видно, что делается грамотно. Ставят нормальные бордюры вибропрессованые, а не литые, которые разваливаются очень быстро. На мой взгляд все выглядит надежно и качественно, людей и техники на объекте достаточно. Все выполняется в соответствии с проектом, — сообщил член городского дорожного общественного совета Валерий Ерохов.

Работы ведутся параллельно на двух участках, каждый из которых протяженностью 1,8 км. Ширина проезжей части составит порядка 8 метров, с каждой стороны дороги будет обустроен тротуар шириной 2, 25 метра.

— Очень важно еще на этапе производства работ уточнить определенные моменты, сделать замечания, чтобы мы все не столкнулись с проблемами уже в процессе эксплуатации. На сегодняшний день нас как общественников все устраивает. Надеемся, что когда мы уже приедем на приемку работ, то качество будет соответствовать. На сегодня проблем нет, — рассказала председатель общественного совета города Алена Силачева.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, в рамках капитального ремонта улицы Памятной также ведется строительство двух мостов: через реку Владимировку и реку Славуту. Приступить к асфальтированию подрядная организация ООО СКФ «Спецстрой» планирует в июле, срок сдачи объекта — 1 ноября 2021 года.