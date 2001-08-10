В Южно-Сахалинске благоустройством заняты МУПы, ФКП и АО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске приводят в порядок дворовые территории. Кроме капитального ремонта, отдельный блок работ - восстановление благоустройства после устранения порывов на сетях во дворах и на проездах к домам.
Это касается адресов, где аварийно-восстановительные или плановые работы ресурсоснабжающие организации проводили в зимний период, когда восстановить благоустройство в полном объеме — заасфальтировать, засеять газон или уложить плитку — не позволяли погодные условия.
Как правило аварийные разрытия происходят во дворах или на внутриквартальных проездах. Поэтому неблагоустроенные участки доставляют жителям неудобства. Горожане сигнализируют об этом в социальные сети администрации и на портал «Сахалин.онлайн»
Эту работу на контроле держит муниципалитет. Составлен полный перечень адресов, где производились работы на сетях без восстановления благоустройства.
В настоящее время в рамках законченного контракта с АО «Сахалинская коммунальная компания» МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» активно ведет работу по восстановлению участков, где работала СКК. В списке более 50 адресов, работы выполнены уже на более чем 30 точках.
- Производится полный комплекс мероприятий. Выполняется замена основания, восстановление асфальта, тротуарной плитки, если она была, а также газонов и бордюров. Все материалы новые, поэтому жители получают полноценное благоустройство в том же виде и объеме, что было ранее, - отмечают на предприятии.
Сегодня работы идут на проезде к дому №19 по пр. Победы. Здесь для прокладки коммуникаций к новому микрорайону АО «Сахалинская коммунальная компания» необходимо было разрыть траншею шириной около 4 метров (практически на весь проезд). Также пришлось демонтировать бордюры и нарушить газон. На сегодняшний день участок подготовлен к асфальтированию. Также установлены новые бордюры и будет восстановлен газон. К асфальтированию приступят уже завтра.
Завершить ремонт по всем оставшимся объектам МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» планирует в течение полутора-двух недель.
Заняты восстановлением благоустройства также подрядчики МКП «Городской водоканал», МУП «Электросервис» и ФРС.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:49 16 Июня Таксист в Южно-Сахалинске обокрал клиента с помощью утерянного телефона
18:43 16 Июня Правильно вывозить мусор в Южно-Сахалинске начнут после 1 июля
15:09 17 Июня Десятки сахалинцев посмотрели матч Россия-Финляндия в «Кристалле» на большом экране
14:48 16 Июня Сахалинский альфонс обкрадывал женщин, с которыми жил
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
17:05 23 Мая На Сахалине на "Горном воздухе" начались бесплатные занятия по общей физической подготовке
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
Выбор редакции
- 15:27 Вчера Житель Долинска решил конфликт с младшим братом с помощью гантели
- 15:26 Вчера Быковский школьник прошёлся по карманам одноклассников и украл смартфон
- 15:25 Вчера В Поронайске мужчина пожил у подруги и украл у нее немного денег
- 14:46 Вчера Сахалинцев зовут в зоопарк поздравить старую обезьяну
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?