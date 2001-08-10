В Южно-Сахалинске благоустройством заняты МУПы, ФКП и АО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске приводят в порядок дворовые территории. Кроме капитального ремонта, отдельный блок работ - восстановление благоустройства после устранения порывов на сетях во дворах и на проездах к домам.

Это касается адресов, где аварийно-восстановительные или плановые работы ресурсоснабжающие организации проводили в зимний период, когда восстановить благоустройство в полном объеме — заасфальтировать, засеять газон или уложить плитку — не позволяли погодные условия.

Как правило аварийные разрытия происходят во дворах или на внутриквартальных проездах. Поэтому неблагоустроенные участки доставляют жителям неудобства. Горожане сигнализируют об этом в социальные сети администрации и на портал «Сахалин.онлайн»

Эту работу на контроле держит муниципалитет. Составлен полный перечень адресов, где производились работы на сетях без восстановления благоустройства.

В настоящее время в рамках законченного контракта с АО «Сахалинская коммунальная компания» МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» активно ведет работу по восстановлению участков, где работала СКК. В списке более 50 адресов, работы выполнены уже на более чем 30 точках.

- Производится полный комплекс мероприятий. Выполняется замена основания, восстановление асфальта, тротуарной плитки, если она была, а также газонов и бордюров. Все материалы новые, поэтому жители получают полноценное благоустройство в том же виде и объеме, что было ранее, - отмечают на предприятии.

Сегодня работы идут на проезде к дому №19 по пр. Победы. Здесь для прокладки коммуникаций к новому микрорайону АО «Сахалинская коммунальная компания» необходимо было разрыть траншею шириной около 4 метров (практически на весь проезд). Также пришлось демонтировать бордюры и нарушить газон. На сегодняшний день участок подготовлен к асфальтированию. Также установлены новые бордюры и будет восстановлен газон. К асфальтированию приступят уже завтра.

Завершить ремонт по всем оставшимся объектам МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» планирует в течение полутора-двух недель.

Заняты восстановлением благоустройства также подрядчики МКП «Городской водоканал», МУП «Электросервис» и ФРС.