Утвержден срок начала действия дизайн-кода Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня депутаты городской Думы утвердили дизайн-код Южно-Сахалинска. Свод правил по формированию стилистически единого городского пространства начнет действовать с января 2022 года.
Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии города, до ноября администрации областного центра необходимо внести ряд изменений в Правила благоустройства территории городского округа, в положение о департаменте архитектуры и градостроительства, а также в части муниципальных правовых актов, в части вывесок и рекламных конструкций. Обращаем внимание, что уже в этом году при согласовании новых объектов: вывесок и рекламных конструкций департамент архитектуры и градостроительства будет руководствоваться положениями дизайн-кода, в том числе цветовыми решениями при капремонте многоквартирных домов, входных групп и тд. Прорабатывается вопрос субсидирования субъектов, которым будет необходимо привести свои вывески и входные группы в соответствие с дизайн-кодом.
Напомним, работу над дизайн-кодом муниципалитет начал в прошлом году. Свод правил и рекомендаций по формированию стилистически единого городского пространства активно обсуждался с общественностью, профессиональным сообществом и представителями бизнеса. Детально прорабатывались все разделы документа и по архитектуре, и по внесению изменений в типологию вывесок, рекламных конструкций. Все замечания и предложения услышаны и по возможности учтены в документе.
Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Яна Ермакова отметила, что дизайн-код — объемный документ. В нем четыре раздела: архитектура; открытые общественные и частные пространства; информационные и рекламные конструкции на фасадах зданий; информационные и рекламные конструкции в городской среде. После исключения замечаний правового управления городской Думы документ получится сжатый. Поэтому в ближайшее время дизайн-код в полном объеме, с примерами и наглядной информацией разместят на официальном сайте мэрии в разделе департамента архитектуры и градостроительства для удобства использования представителями бизнеса.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
00:26 Сегодня На юге Сахалина произошло землетрясение
16:52 Сегодня В "черный список" Банка России попали шесть сахалинских компаний
15:34 Сегодня Концерт в День молодёжи в Южно-Сахалинске отменён
13:18 Сегодня Сегодня в десятках домов Южно-Сахалинска отключат всю воду
15:09 17 Июня Десятки сахалинцев посмотрели матч Россия-Финляндия в «Кристалле» на большом экране
18:09 17 Июня Надсадин не смог отказать Потанину в строительстве новой тропинки
19:15 17 Июня Опасной набережной в Охотском заинтересовался СК
18:07 17 Июня В Березняках строят овощехранилище на три тысячи тонн
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?