Утвержден срок начала действия дизайн-кода Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня депутаты городской Думы утвердили дизайн-код Южно-Сахалинска. Свод правил по формированию стилистически единого городского пространства начнет действовать с января 2022 года.

Как сообщили ТИА «Острова» в мэрии города, до ноября администрации областного центра необходимо внести ряд изменений в Правила благоустройства территории городского округа, в положение о департаменте архитектуры и градостроительства, а также в части муниципальных правовых актов, в части вывесок и рекламных конструкций. Обращаем внимание, что уже в этом году при согласовании новых объектов: вывесок и рекламных конструкций департамент архитектуры и градостроительства будет руководствоваться положениями дизайн-кода, в том числе цветовыми решениями при капремонте многоквартирных домов, входных групп и тд. Прорабатывается вопрос субсидирования субъектов, которым будет необходимо привести свои вывески и входные группы в соответствие с дизайн-кодом.

Напомним, работу над дизайн-кодом муниципалитет начал в прошлом году. Свод правил и рекомендаций по формированию стилистически единого городского пространства активно обсуждался с общественностью, профессиональным сообществом и представителями бизнеса. Детально прорабатывались все разделы документа и по архитектуре, и по внесению изменений в типологию вывесок, рекламных конструкций. Все замечания и предложения услышаны и по возможности учтены в документе.

Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Яна Ермакова отметила, что дизайн-код — объемный документ. В нем четыре раздела: архитектура; открытые общественные и частные пространства; информационные и рекламные конструкции на фасадах зданий; информационные и рекламные конструкции в городской среде. После исключения замечаний правового управления городской Думы документ получится сжатый. Поэтому в ближайшее время дизайн-код в полном объеме, с примерами и наглядной информацией разместят на официальном сайте мэрии в разделе департамента архитектуры и градостроительства для удобства использования представителями бизнеса.