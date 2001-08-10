Война сахалинского губернатора с ямами продлится до августа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Валерий Лимаренко потребовал к августу устранить выбоины в сахалинских дворах. Такую задачу губернатор поставил ответственным ведомствам, главам муниципальных образований на совещании областного правительства. В работе задействованы не только специалисты профильных служб и управляющих компаний, но и заинтересованные жители многоквартирных домов и волонтеры.
– В сжатые сроки мы провели большой ямочный ремонт на внутригородских и внутрипоселковых дорогах. Но наши жители справедливо отмечают – ощущения полного порядка на дорогах не будет, пока ямы и выбоины остаются во дворах. Состояние многих внутридворовых проездов сегодня оставляет желать лучшего. Требую провести соответствующую работу: до 1 июля нужно собрать максимально полную информацию о дорожных дефектах и уже к августу их устранить. Это касается всех районов области, – отметил Валерий Лимаренко.
К проекту активно подключились волонтёры «Единой России». Они ежедневно выходят на маршрут, все обнаруженные нарушения отправляют на ресурс «Сахалин.Онлайн».
– Проект доказал свою эффективность. С помощью волонтёров мы можем более точно и предметно ставить задачу подрядчикам. Кроме того, возникает понятный и простой инструмент контроля их работы. Очень важно, чтобы все проблемные точки были отремонтированы без исключения. Этого ждут жители Сахалинской области, – рассказал координатор партийного проекта «Народный контроль. Дороги» Андрей Хапочкин.
Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, в рамках большого ямочного ремонта на дорогах Сахалина и Курил было устранено более 8100 дефектов общей площадью около 82 тысяч квадратных метров. Работу завершили в 15 муниципалитетах. По погодным условиям до конца июня ликвидировать дефекты должны в Александровск-Сахалинском и Ногликском районах, до 15 июля - в Охинском районе.
В Южно-Сахалинске ремонт продолжают большими картами.
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