Война сахалинского губернатора с ямами продлится до августа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Валерий Лимаренко потребовал к августу устранить выбоины в сахалинских дворах. Такую задачу губернатор поставил ответственным ведомствам, главам муниципальных образований на совещании областного правительства. В работе задействованы не только специалисты профильных служб и управляющих компаний, но и заинтересованные жители многоквартирных домов и волонтеры.

– В сжатые сроки мы провели большой ямочный ремонт на внутригородских и внутрипоселковых дорогах. Но наши жители справедливо отмечают – ощущения полного порядка на дорогах не будет, пока ямы и выбоины остаются во дворах. Состояние многих внутридворовых проездов сегодня оставляет желать лучшего. Требую провести соответствующую работу: до 1 июля нужно собрать максимально полную информацию о дорожных дефектах и уже к августу их устранить. Это касается всех районов области, – отметил Валерий Лимаренко.

К проекту активно подключились волонтёры «Единой России». Они ежедневно выходят на маршрут, все обнаруженные нарушения отправляют на ресурс «Сахалин.Онлайн».

– Проект доказал свою эффективность. С помощью волонтёров мы можем более точно и предметно ставить задачу подрядчикам. Кроме того, возникает понятный и простой инструмент контроля их работы. Очень важно, чтобы все проблемные точки были отремонтированы без исключения. Этого ждут жители Сахалинской области, – рассказал координатор партийного проекта «Народный контроль. Дороги» Андрей Хапочкин.

Как сообщили ТИА «Острова» в правительстве региона, в рамках большого ямочного ремонта на дорогах Сахалина и Курил было устранено более 8100 дефектов общей площадью около 82 тысяч квадратных метров. Работу завершили в 15 муниципалитетах. По погодным условиям до конца июня ликвидировать дефекты должны в Александровск-Сахалинском и Ногликском районах, до 15 июля - в Охинском районе.

В Южно-Сахалинске ремонт продолжают большими картами.