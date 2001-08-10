Ремонт дворов в Южно-Сахалинске идёт не без сбоев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжаются работы по ремонту дворовых территорий. Сегодня бригады МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» асфальтируют подготовленные ранее участки дворовых территорий и проездов к жилым домам, на которых в зимний период производись аварийные работы на сетях.

По погодным условиям восстановить благоустройство в полном объеме на момент работ ресурсоснабжающие организации не могли. Сейчас эта работа активно ведется в рамках контракта с АО «Сахалинская коммунальная компания».

Сегодня бригады работают на проезде к жилым домам на участке ул. Крюкова, а также на проезде в районе дома №19 по пр. Победы, сообщили ТИА «Острова» в администрации города.

Кроме дворов и проездов, идет восстановление благоустройства и на других территориях. Например, новый асфальт уложен в одном из гаражных кооперативов в 16 микрорайоне. По территории комплекса АО «Сахалинская коммунальная компания» было необходимо проложить теплотрассу к новому жилому кварталу. Автовладельцы пошли навстречу. Но восстановление благоустройства затянулось. Как рассказал владелец одного из гаражей Игорь Сидоренко, благоустройство по временной схеме, которое сделал подрядчик СКК, быстро пришло в негодность: грунт проваливался и пользоваться проездом люди не могли почти два месяца. Члены кооператива стали обращаться в администрацию города. По поручению мэра ситуацию взяли на особый контроль профильные руководители. И вот на днях МКП «Завод строительных материалов им. Федотова» исправил ситуацию и заасфальтировал проезд.

Игорь Сидоренко также сообщил, что дорожники сработали оперативно, предложили удобный график производства работ, чтобы минимизировать неудобства.