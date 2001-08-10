До 10 июля южносахалинцы могут предложить «своих» великих островитян
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске идет подготовка к празднованию 75-летия со дня образования Сахалинской области. Одним из масштабных событий, приуроченных к юбилейной дате, станет реализация регионального проекта «Эстафета «Сахалинские аллеи»: в островном регионе увековечат память 75-ти выдающихся островитян, которые внесли значимый вклад в становление и развитие области.
Как сообщили ТИА «Острова» в городской мэрии, первым этапом своих героев выберут в каждом муниципальном образовании. Кандидатуры - имена известных сахалинцев, имеющих достижения в экономике, науке, образовании, медицине, спорте, искусстве, проявивших себя в общественной и благотворительной жизни – горожане смогут предложить до 10 июля. Для этого необходимо заполнить и подать заявку в установленной форме.
Ориентировочно до середины августа региональным оператором проекта «Эстафета «Сахалинские аллеи» будет проведен анализ заявок, поступивших от муниципалитетов. В завершении на едином интернет-портале будут размещены имена всех отобранных кандидатов, затем стартует открытое голосование. По его итогам имена 75-ти личностей, набравших наибольшее количество голосов, будут размещены на памятных знаках, установленных в аллеях на территории муниципальных образований. Всего по области будет разбито 18 таких общественных пространств.
Заявки принимаются в рабочее время в департаменте внутренней политики по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 51, каб. 212.
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