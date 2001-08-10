Диспансеризация в Южно-Сахалинске все еще продолжается
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцам напоминают о возможности пройти диспансеризацию в медицинских учреждениях по месту жительства. Все процедуры бесплатны. Для их прохождения с собой нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Трехлетним периодом диспансеризации может воспользоваться каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста. Если ваш возраст делится на три, значит наступил ваш год диспансеризации. После 40 лет обследование можно проходить ежегодно.
Как отметили ТИА «Острова» в мэрии, регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно, а также уменьшает вероятность развития болезней, которые могут привести к инвалидности или смертности. В этом на собственном опыте убедился председатель серебряных волонтеров при консультативно-диагностическом центре Владимир Алексеенко.
- Пришел на осмотр, вроде ничего не беспокоило. А нашли серьезную проблему, но благодаря своевременной диагностике меня оперативно и успешно прооперировали в онкологии. Сейчас все в порядке. Всех призываю не откладывать визиты к врачу, не упускать возможность пройти обследования, - отметил южносахалинец Владимир Алексеенко. - Тем более, что есть возможность взять один оплачиваемый выходной на работе для прохождения диспансеризации. А работающие люди предпенсионного возраста имеют право на два дня.
В ходе диспансеризации при наличии жалоб или неудовлетворительных анализов пациенту назначают дополнительное обследование, которое будет проводиться в рамках второго этапа диспансеризации.
Пройти диспансеризацию можно в любой день, кроме воскресенья, с 8.00 до 20.00. Для более удобства дополнительно выделено два специальных дня: среда - c 17.00 до 20.00 и суббота - с 9.00 до 15.00, в это время работа медучреждений ориентирована на диспансеризацию.
На сегодняшний день в областном центре диспансеризацию прошли почти 19 тысяч взрослых, и более 25 тысяч детей.
Для горожан старшего возраста 65+ есть возможность пройти еще и углубленное обследование организма, для этого работают специальные кабинеты: КДЦ - каб 111, СОКБ - каб. 12, поликлиника №2 - каб. 64, поликлиника №4 - каб. 56. Пациенты могут сдать все необходимые анализы, сделать компьютерную томографию, ЭКГ, а также пройти другие современные диагностические исследования. Углубленное обследование организма на сегодняшний день прошли свыше 11 тысяч человек.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
00:26 Сегодня На юге Сахалина произошло землетрясение
16:52 Сегодня В "черный список" Банка России попали шесть сахалинских компаний
15:34 Сегодня Концерт в День молодёжи в Южно-Сахалинске отменён
13:18 Сегодня Сегодня в десятках домов Южно-Сахалинска отключат всю воду
15:09 17 Июня Десятки сахалинцев посмотрели матч Россия-Финляндия в «Кристалле» на большом экране
18:09 17 Июня Надсадин не смог отказать Потанину в строительстве новой тропинки
19:15 17 Июня Опасной набережной в Охотском заинтересовался СК
18:07 17 Июня В Березняках строят овощехранилище на три тысячи тонн
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?