Диспансеризация в Южно-Сахалинске все еще продолжается

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам напоминают о возможности пройти диспансеризацию в медицинских учреждениях по месту жительства. Все процедуры бесплатны. Для их прохождения с собой нужно иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Трехлетним периодом диспансеризации может воспользоваться каждый гражданин, достигший 18-летнего возраста. Если ваш возраст делится на три, значит наступил ваш год диспансеризации. После 40 лет обследование можно проходить ежегодно.

Как отметили ТИА «Острова» в мэрии, регулярное прохождение диспансеризации позволяет выявить заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно, а также уменьшает вероятность развития болезней, которые могут привести к инвалидности или смертности. В этом на собственном опыте убедился председатель серебряных волонтеров при консультативно-диагностическом центре Владимир Алексеенко.

- Пришел на осмотр, вроде ничего не беспокоило. А нашли серьезную проблему, но благодаря своевременной диагностике меня оперативно и успешно прооперировали в онкологии. Сейчас все в порядке. Всех призываю не откладывать визиты к врачу, не упускать возможность пройти обследования, - отметил южносахалинец Владимир Алексеенко. - Тем более, что есть возможность взять один оплачиваемый выходной на работе для прохождения диспансеризации. А работающие люди предпенсионного возраста имеют право на два дня.

В ходе диспансеризации при наличии жалоб или неудовлетворительных анализов пациенту назначают дополнительное обследование, которое будет проводиться в рамках второго этапа диспансеризации.

Пройти диспансеризацию можно в любой день, кроме воскресенья, с 8.00 до 20.00. Для более удобства дополнительно выделено два специальных дня: среда - c 17.00 до 20.00 и суббота - с 9.00 до 15.00, в это время работа медучреждений ориентирована на диспансеризацию.

На сегодняшний день в областном центре диспансеризацию прошли почти 19 тысяч взрослых, и более 25 тысяч детей.

Для горожан старшего возраста 65+ есть возможность пройти еще и углубленное обследование организма, для этого работают специальные кабинеты: КДЦ - каб 111, СОКБ - каб. 12, поликлиника №2 - каб. 64, поликлиника №4 - каб. 56. Пациенты могут сдать все необходимые анализы, сделать компьютерную томографию, ЭКГ, а также пройти другие современные диагностические исследования. Углубленное обследование организма на сегодняшний день прошли свыше 11 тысяч человек.