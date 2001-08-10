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Сегодня в десятках домов Южно-Сахалинска отключат всю воду
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с проведением ремонтных работ 24 июня в ряде жилых домов Южно-Сахалинска отключат холодное водоснабжение. Об этом ТИА «Острова» заявили в коммунальных службах.
Подача воды будет ограничена с 14.30 до 18.00 по адресам:
- ул. Сахалинская,32 – 38, 35 – 43 ;
- ул. Хабаровская, 42, 44;
- ул. Чехова, 1, 7;
- ул. Дзержинского, 22, 15;
- ул. Курильская, 38, 40, 44;
- ул. Невельская, 27а, 31, 37, 46;
- пр. Мира, 88;
- ул. Ленина, 127, 164;
- ул. Украинская, 111Б, 115-123;
- пер. Красносельский, 4а, 6;
- жилой район «Весна» ( ул. Магистральная, ул. Пригородная, ул. Плодородная, ул. Аграрная).
Также сегодня с 14.30 до 16.00 холодная вода будет отключена в 12 микрорайоне.
В ночь на 25 июня, с.00.00 до 06.00 холодное водоснабжение будет отсутствовать в 3, 22, 25 микрорайонах, в районе Владимировка (от ул. Железнодорожной до ул. Лермонтова).
Телефон диспетчерской службы МКП «Городской водоканал» 72-32-40.
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