Сегодня в десятках домов Южно-Сахалинска отключат всю воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с проведением ремонтных работ 24 июня в ряде жилых домов Южно-Сахалинска отключат холодное водоснабжение. Об этом ТИА «Острова» заявили в коммунальных службах.

Подача воды будет ограничена с 14.30 до 18.00 по адресам:

ул. Сахалинская,32 – 38, 35 – 43 ;

ул. Хабаровская, 42, 44;

ул. Чехова, 1, 7;

ул. Дзержинского, 22, 15;

ул. Курильская, 38, 40, 44;

ул. Невельская, 27а, 31, 37, 46;

пр. Мира, 88;

ул. Ленина, 127, 164;

ул. Украинская, 111Б, 115-123;

пер. Красносельский, 4а, 6;

жилой район «Весна» ( ул. Магистральная, ул. Пригородная, ул. Плодородная, ул. Аграрная).

Также сегодня с 14.30 до 16.00 холодная вода будет отключена в 12 микрорайоне.

В ночь на 25 июня, с.00.00 до 06.00 холодное водоснабжение будет отсутствовать в 3, 22, 25 микрорайонах, в районе Владимировка (от ул. Железнодорожной до ул. Лермонтова).

Телефон диспетчерской службы МКП «Городской водоканал» 72-32-40.