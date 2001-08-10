Пациентам сахалинского онкодиспансера купили новую технику
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском областном онкологическом диспансере установили новое оборудование. Современная эндоскопическая стойка и аппарат УЗИ-экспертного класса пополнили диагностическую базу медучреждения. Оборудование поступило на замену устаревших аппаратов и предназначено для выявления патологий на ранней стадии.
Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе островного правительства, наличие нового аппарата позволило разгрузить эндоскопическое отделение. Теперь здесь есть специализированное оборудование во всех кабинетах, а врачи не скованны в расписании работы из-за отсутствия техники.
– К нам пришло всё, что было запланировано. Эндоскопическая стойка для проведения фиброскопии, бронхоскопии, гастроскопии и колоноскопии. В новом комплексе улучшены возможности диагностики и более качественного проведения лечебных манипуляций. Учитывая высокие разрешающие способности техники, время на обследование уменьшается. Качество при этом не страдает. Обучение специалистов для этих аппаратов не требуется, – прокомментировал заместитель главного врача по медицинской части онкодиспансера Эдуард Винарский.
Специалисты отмечают легкость в управлении новой техникой, удобство и безболезненность проведения процедур для пациентов. Житель Южно-Сахалинска Матвей Пастощук в прошлом спортсмен, регулярно проходит обследование. В этот раз врачи заподозрили небольшое изменение в желудке.
– Прошел процедуру быстро, подтвердилось наличие новообразования. Но оно доброкачественное. Немного поволновался сначала, теперь стало полегче на душе. Хорошо, что есть возможность быстро разобраться с диагнозом, – рассказал мужчина.
Новый УЗИ-аппарат, также недавно поступивший в медучреждение, не стоит без дела. Ежедневно с его помощью проводят диагностические процедуры десяткам людей. Все оборудование установлено в рамках национального проекта «Здравоохранение». До конца года планируется поступление новой аппаратуры для отделения опухоли головы и шеи.
Диагностические службы развиваются не только в крупных населенных пунктах. Так, в селах Весточка, Песчанское, Советское, Онор, Первомайск, Ныш, Березняки внедрены технологии «умного» ФАПА. Жители теперь могут сдать анализы и пройти диагностику, не выезжая в районный центр. А затем на основании результатов получить консультации врачей по различным профилям дистанционно. До конца года это будет возможно в 11 фельдшерских пунктах.
В регионе работает 40 мобильных медицинских комплексов. В 2020 году купили 15. В этом году планируется приобретение еще трех. Это позволит закрыть потребность в таком виде медпомощи.
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